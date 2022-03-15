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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

FOX News muhabiri Ukrayna'daki çatışmalarda yaralandı

ABD televizyon kanalı FOX News muhabirinin, Ukrayna'daki çatışma alanında haber peşinde koşarken yaralandığı bildirildi.

Mücahit Oktay   | 15.03.2022
FOX News muhabiri Ukrayna'daki çatışmalarda yaralandı

New York

FOX News haber kanalı kendi yayınında, savaş muhabiri Benjamin Hall'un Ukrayna'da tehlikeli bir bölgede haber yaparken yara aldığını duyurdu.

İngiliz asıllı Hall'un yaralandığı sırada Ukrayna'nın başkenti Kiev'ın dış bölgesinde güvenlik açısından riskli bir alanda görev yaptığı belirtildi.

FOX News sunucusu, "İletmekten nefret ettiğimiz haberler." ifadesiyle çalışanlarının vurulduğu bilgisini seyircilerine aktarırken henüz konuyla ilgili çok az detaya sahip olduklarını söyledi.

Ayrıca FOX News'in çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, Hall'un hastaneye kaldırıldığı doğrulanırken sağlık durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.





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