Formula 1'de Mercedes koronavirüs hastaları için solunum cihazı geliştirdi
Formula 1 takımlarından Mercedes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak için İngiltere'de Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) ile solunum cihazı üretti.
İstanbul
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Mercedes'ten yapılan açıklamada, vantilatöre gereksinim duymadan beyne oksijen gönderen cihazların İngiltere'nin farklı bölgelerindeki hastanelere gönderileceği duyuruldu.
İlk cihazın, yapılması kararlaştırıldıktan sonra 100 saatten az sürede üretildiği aktarıldı.
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