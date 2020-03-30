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Dünya, Koronavirüs

Formula 1'de Mercedes koronavirüs hastaları için solunum cihazı geliştirdi

Formula 1 takımlarından Mercedes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak için İngiltere'de Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) ile solunum cihazı üretti.

Berad Büyük   | 30.03.2020
Formula 1'de Mercedes koronavirüs hastaları için solunum cihazı geliştirdi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Mercedes'ten yapılan açıklamada, vantilatöre gereksinim duymadan beyne oksijen gönderen cihazların İngiltere'nin farklı bölgelerindeki hastanelere gönderileceği duyuruldu.

İlk cihazın, yapılması kararlaştırıldıktan sonra 100 saatten az sürede üretildiği aktarıldı.


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