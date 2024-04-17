FKÖ yetkilisi Faris: İsrail zindanlarındaki esir sayısı 7 Ekim’den sonra yüzde 130 arttı
Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kaddura Faris, İsrail zindanlarındaki Filistinlilerin durumunu “felaket” olarak nitelendirerek, sayılarının 7 Ekim’den sonra yüzde 130 arttığını belirtti.
Ramallah
Faris, Filistin Esirler Günü münasebetiyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının cezaevlerindeki tutukluların tüm mallarına el koyduğunu, tedavi ve ziyaret haklarından mahrum bıraktığını söyledi.
Filistinli sistematik bir şekilde işkence ve saldırılara maruz kaldığına dikkati çeken Faris, “Tutuklular sistematik işkence ve saldırılara maruz kalıyor. İşkence yolculuğu evlere baskın yapılması, esire ve ailesine kötü davranılması, kendisine ve aile bireylerine saldırılması, malların tahrip edilmesiyle ilk anlardan itibaren başlıyor.” dedi.
İsrail makamlarının, mülklerine, araçlarına ve paraların el koyarak mahkumların ailelerine kasten zarar verdiğini belirten Faris, tutukluların işkence ve açlığa maruz kaldığını, geçen kış şartlarının çok ağır olduğunu buna rağmen hapishanedekilere battaniye verilmediğini anlattı.
İsrail'i kasıtlı hakaret ve işkenceyle suçlayan Faris, bu durumun, 7 Ekim'den sonra cezaevlerinde öldürülen Gazze Şeridi'nden 27 mahkûmun yanı sıra isimleri bilinen 16 mahkûmun da öldürülmesiyle sonuçlandığını ifade etti.
Filistinli yetkili, İsrail'in Gazzeli tutuklulara karşı gerçekleştirdiği zorla alıkoyma ve yerlerini kaybetme suçunu kınayarak, yüzlerce Gazzeli tutuklunun öldürülmesinden korktuğunu vurguladı.
Faris, İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutuklu sayısının 7 Ekim’den bu yana yüzde 130 arttığını aktararak, “7 Ekim öncesinde cezaevlerindeki esir sayısı 5 bin civarındaydı. Bugün Gazze Şeridi'ndeki tutukluları da hesaba katarsak sayının 12 bine ulaştığını tahmin ediyoruz.” dedi.
Hapishanelerde aşırı bir kalabalık oluştuğunu belirten Faris, “Kimse Gazze'deki tutuklu sayısını bilmiyor ve bu rakamlar sadece tahmin. İsrail, hapishanelerindeki tutuklu sayısının 9 bin 500 olduğunu iddia ediyor.” ifadelerini kullandı.
Faris, cezaevlerinde, 80 kadın, 200 çocuk ve yaklaşık 4 bin idari tutuklu olduğuna dikkati çekerek, “Rakamlar, İsrail'in, sosyal medyada kışkırtma yaptıklarını suçladığı çok sayıda Filistinliyi tutuklamanın yanı sıra, Filistinlilerden intikam almak amacıyla herhangi bir suçlama olmaksızın keyfi bir şekilde tutuklayıp idari gözetime gönderme politikası benimsediğini gösteriyor.” diye konuştu.
Filistinli yetkili, tutukluların serbest bırakılması için kamuoyuna ve resmi makamlara baskı yapma çağrısında bulunarak, “Esirleri serbest bırakmadan önce onlara insanca bir yaşam sunmak gerekiyor, uluslararası kurumların ve dünyanın İsrail'e baskı yapması, İsrail'i yasal denetimlere uyması ve tutuklulara insanca davranması konusunda zorlaması gerekiyor.” şeklinde konuştu.
Faris, serbest bırakılan mahkûmların ifadelerinin uluslararası ve insan hakları kuruluşlarının sessiz kaldığı bir ortamda, cezaevlerinde günlük ve sistematik olarak işlenen suçlara" işaret ettiğine dikkati çekti.
Filistinlilerin Esirler Günü’nü bu yıl çok acı koşullarda kutladığını belirten Faris, “Bugün esirlerin acılarına ışık tutmak ve Esirler Günü'nün esirler konusunda bir dönüm noktası olmasını istiyoruz. Bu çerçevede İsrail'le yüzleşmeyi ve esirlere yönelik ihlallerini durdurması için baskı yapmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Filistin Esirler Heyeti dün, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de kimlikleri belirlenen 16 ve belirlenemeyen onlarca esiri öldürdüğünü duyurmuştu.
Filistin Esirler Heyeti'nden daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail gözaltı merkezleri ve hapishanelerinin 7 Ekim'den sonra "tam bir mezbahaya dönüştüğü", her türlü işkence ve darbın uygulandığı belirtilmişti.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının da 7 bin 630'a yükseldiği bildirilmişti.