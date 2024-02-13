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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

FKÖ: İsrail'in Damon Hapishanesi'ndeki 60 kadın adeta mezarlıkta yaşıyor

İsrail'in Damon Hapishanesi'ndeki 60 Filistinli kadının dünyadan izole edilerek çok zor şartlar altında adeta mezarlıkta yaşamaya mahkum edildiği bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Çağrı Koşak  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
FKÖ: İsrail'in Damon Hapishanesi'ndeki 60 kadın adeta mezarlıkta yaşıyor

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in kuzeyindeki Damon Hapishanesi'nde tutulan Filistinli kadınların durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Damon Hapishanesi'ndeki Filistinli kadınlarla iletişim kurulamadığı ve avukatların ziyaretine de büyük kısıtlamalar getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Damon Hapishanesi'nde tutulan 24 yaşındaki Dina Huri'nin "Mezarlıklarda yaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden uygulamalar nedeniyle bu yıl İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için durumun çok daha zor olduğunu ifade etmişti.

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