Dolar
32.93
Euro
35.90
Altın
2,397.13
ETH/USDT
3,454.20
BTC/USDT
67,728.00
BIST 100
11,172.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fitch, CrowdStrike kaynaklı yazılım sorununun sigorta sektöründe önemli bir etki yaratmamasını öngörüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, CrowdStrike'dan kaynaklanan yazılım sorununun küresel sigorta ve reasürans şirketlerinin finansal sonuçları üzerinde önemli bir etki yaratmasının pek olası olmadığını bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Fitch, CrowdStrike kaynaklı yazılım sorununun sigorta sektöründe önemli bir etki yaratmamasını öngörüyor

Washington

Fitch'ten yapılan açıklamada, küresel sigortalı kayıplara ilişkin ön piyasa tahminlerinin orta ila yüksek tek haneli milyar dolar aralığında olabileceği, sigortacılar için önemli bir etkiye dönüşmeyeceği ancak bunların devam eden taleplere ve davalara tabi olduğu belirtildi.

Açıklamada, CrowdStrike'dan kaynaklanan son yazılım sorununun, küresel sigorta ve reasürans şirketlerinin finansal sonuçları üzerinde önemli bir etki yaratmasının pek olası olmadığı kaydedildi.

En çok etkilenen sigorta kollarının iş kesintisi, koşullu iş kesintisi ve siber olacağı belirtilen açıklamada, seyahat sigortası, etkinlik iptali ile teknoloji hataları ve eksiklikleri gibi daha küçük bazı kolların da etkileneceği aktarıldı.

Açıklamada, sağlık ve hava yolu gibi sektörlerin daha fazla etkileneceğine işaret edilerek, Amerika kıtasının aksine Asya Pasifik ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da iş gününün büyük bir kısmının kesintiden etkilendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya Emniyet Müdürlüğünden "akademisyen çifte saldırı girişimi" iddiasına ilişkin açıklama
Türkiye, insani krizin pençesindeki Sudan'a yardımlarını sürdürecek
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde tünelin uzatılması için çalışma yapılacak

Benzer haberler

Fitch, CrowdStrike kaynaklı yazılım sorununun sigorta sektöründe önemli bir etki yaratmamasını öngörüyor

Fitch, CrowdStrike kaynaklı yazılım sorununun sigorta sektöründe önemli bir etki yaratmamasını öngörüyor

Yazılım sorunu nedeniyle dünya çapında uçuş iptali 4 kattan fazla arttı

Küresel yazılım sorunundan çıkarılacak dersler

Elon Musk, CrowdStrike'ı sistemlerinden sildiğini açıkladı

Elon Musk, CrowdStrike'ı sistemlerinden sildiğini açıkladı
Bitcoin'in fiyatı 67 bin doları geçti

Bitcoin'in fiyatı 67 bin doları geçti
Microsoft 365: Tüm uygulama ve hizmetler kurtarıldı

Microsoft 365: Tüm uygulama ve hizmetler kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet