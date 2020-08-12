Fırat Kalkanı bölgesinde iki PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde sızma ve saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.