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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası Temel Atma Töreninde konuşuyor
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Dünya

Fırat Kalkanı bölgesinde çiftçilere saldırı düzenleyen PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen PKK/YPG'li 3 teröristin komandolarımızca etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Orhan Onur Gemici   | 06.02.2021
Fırat Kalkanı bölgesinde çiftçilere saldırı düzenleyen PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen PKK/YPG'li 3 teröristin komandolarımızca etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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