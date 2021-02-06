Fırat Kalkanı bölgesinde çiftçilere saldırı düzenleyen PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen PKK/YPG'li 3 teröristin komandolarımızca etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen PKK/YPG'li 3 teröristin komandolarımızca etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören Kahraman Komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/jjdPm3ljJj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2021