Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
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Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/aOZk7xhNL0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 7, 2021