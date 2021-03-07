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Dünya

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsmet Karakaş   | 07.03.2021
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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