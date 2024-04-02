Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi
Finlandiya'nın Vantaa kentinde okulda düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrencinin yaralandığı bildirildi.
Ankara
BBC'nin haberine göre, Finlandiya polisi, sabah saatlerinde Vantaa'daki Viertola İlkokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Polis, 800 öğrenci ve 90 personeli bulunan okulda yaşanan saldırıda 13 yaşındaki 3 öğrencinin yaralandığını açıkladı.
Saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen 13 yaşında bir öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.
Bölge sakinlerinden olay yerinden uzak durmaları istendi.
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