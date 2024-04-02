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Dünya

Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi

Finlandiya'nın Vantaa kentinde okulda düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi ( EPA - Anadolu Ajansı )

Ankara

BBC'nin haberine göre, Finlandiya polisi, sabah saatlerinde Vantaa'daki Viertola İlkokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Polis, 800 öğrenci ve 90 personeli bulunan okulda yaşanan saldırıda 13 yaşındaki 3 öğrencinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen 13 yaşında bir öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.

Bölge sakinlerinden olay yerinden uzak durmaları istendi.


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