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Finlandiya'da yapılan araştırma, ülkenin sağlık sistemindeki "ırkçı ve ayrımcı tutumları" ortaya çıkardı

Finlandiya kamu yayın kuruluşu YLE'nin araştırması, ülkedeki sağlık sisteminde "ırkçı ve ayrımcı tutumların varlığını ve bunun hastaların tedavisini dahi etkilediğini" tespit etti.

Murat Temizer  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Finlandiya'da yapılan araştırma, ülkenin sağlık sistemindeki "ırkçı ve ayrımcı tutumları" ortaya çıkardı

Varşova

YLE, ülkedeki bir grup doktorla yaptığı röportajları ve araştırmasını yayımladı.

Finlandiya'da bazı doktorların, kapalı Facebook grubundaki ırkçı yorumlarının ekran görüntülerinin paylaşılmasının ardından yapılan araştırma için 15 doktor ve bir hemşireyle görüşüldü.

Görüşülen kişilerin tamamı iş yerinde ve kapalı Facebook gruplarında, meslektaşlarınca ırkçı ve ayrımcı dil kullanıldığını kaydetti.

Araştırmada, paylaşım ve yorumlarda genellikle "Müslümanlara veya yabancı kökenli kişilere" atıfta bulunularak, "ırkçı veya aşağılayıcı" ifadeler kullanıldığı belirtildi.

Görüşülen doktorlardan Anni Saukkola, "Hastanelerde, sağlık merkezlerinde ve ameliyathanelerde günlük olarak yaşananlara dair ortaya çıkan mesajlar, buzdağının sadece görünen kısmı." ifadesini kullandı.

Saukkola, sağlık sisteminde ön yargıdan muzdarip olanların sadece göçmen kökenli kişiler olmadığını, bazı doktorların ve diğer sağlık personelinin, kadınlara ve aşırı kilolu olduğunu düşündükleri kişilere karşı ayrımcılık yaptığını söyledi.

Araştırmada, Finlandiya'nın doğusunda çalışan başka bir doktorun kırık şüphesi olan hastayla ilgili yaşadıklarına da yer verildi. Buna göre, röntgeni çekilen hastanın tomografisinin de çekilmesi gerekiyordu ancak cerrah, bu öneriyi ileten doktora hastanın soyadına bakarak Somalili olup olmadığını sordu. Cevabın olumlu olmasının ardından tomografiye gerek olmadığını aktardı.

Bazı doktorlar, hastanın etnik geçmişini sorma eğilimine sahip

Araştırmada, benzer birçok vakanın yaşandığı ve görüşülen bazı doktorların, kıdemli meslektaşları arasında hangi tedaviyi önereceklerini düşünürken; hastanın etnik geçmişini sorma eğilimi olduğu kaydedildi.

Görüşülen kişiler, pek çok durumda hastanın etnik kökeninin tedavi kararını etkilediğini düşündüklerini belirtti.

Araştırmada, Romanlara, koyu tenlilere uygulanan ayrımcı tutumlardan örneklere de yer verildi.

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