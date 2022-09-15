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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki Kızılyıldız maçının ardından Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Finlandiya'da gayrimenkul sahibi olmak Ruslar için artık vize güvencesi olmayabilir

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Rusların ülkesinde gayrimenkul sahibi olmayı seyahat vizesi almak için gerekçe olarak kullanmasını zorlaştırmak istediğini söyledi.

Saadet Firdevs Aparı   | 15.09.2022
Finlandiya'da gayrimenkul sahibi olmak Ruslar için artık vize güvencesi olmayabilir

HELSİNKİ

Niinistö, "Bir ülkeye vize almak kimse için sübjektif bir hak değildir ancak vizeyi veren her zaman takdir yetkisine sahiptir. Bu zamana kadar Finlandiya'da bir mülk veya daire sahibi olmak vize başvurusunu destekleyen bir faktör olarak algılanıyordu. Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ağustosta Rus vatandaşları Ukrayna'daki savaşa ve Batı'nın Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarına rağmen Finlandiya'da artan oranda mülk satın aldı.

Finlandiya, 1 Eylül itibarıyla turizm amaçlı olanlar da dahil olmak üzere Rus vatandaşlarına verilen vize sayısını normal sayının onda birine indirmişti.


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