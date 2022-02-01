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Dünya

Finlandiya, Rusya'nın güvenlik teminatı mektubuna cevap hazırlıyor

Ayşe Doğru   | 01.02.2022
Finlandiya, Rusya'nın güvenlik teminatı mektubuna cevap hazırlıyor

Ankara

Finlandiya hükümeti, Rusya’nın kendilerinden güvenlik taahhütlerine uyup uymayacakları konusunda teminat talep ettiği mesajını, diğer Avrupa ülkelerinin tepkilerini de göz önüne alarak cevaplayacaklarını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pella Haavisto, başkent Helsinki’de düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Ülkeleri Teşkilatının (OSCE) 57 üyesine, "kendi güvenliklerini diğerlerinin güvenliği pahasına güçlendirmeme" konusundaki taahhütlerine uyup uymayacağını sorduğu mesajı aldıklarını ifade etti.

Haavisto, güvenlik teminatı isteyen bu mektuplaşmanın Rusya’nın Batı’nın kendi güvenliğini onun zararına öncelediği düşüncesinden kaynaklandığını, Batı’nın bu konudaki görüşlerinin tamamen farklı olduğunu söyledi.

Mektuba, diğer AB ülkelerinin muhtemel cevaplarını ele alarak karşılık vereceklerini belirten Haavisto, "Yetkililerimiz mesajı inceleyecek ve diğer ülkelerin nasıl tepki verdiğine bakacak." ifadesini kullandı.

NATO üyesi olmayan Finlandiya’nın Rusya ile uzun sınırı bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazar günü bir Rus TV kanalına yaptığı açıklamada, gönderdikleri mektuba Finlandiya'dan karşılık beklediklerini dile getirmişti.

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