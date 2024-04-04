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Dünya

Finlandiya, Rusya sınırındaki geçiş noktalarını süresiz kapattı

Finlandiya, Rusya sınırında daha önce kapatılan geçiş noktalarıyla bazı limanların süresiz kapalı kalacağını duyurdu.

Nuri Aydın  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Finlandiya, Rusya sınırındaki geçiş noktalarını süresiz kapattı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümet, Rusya sınırındaki geçiş noktalarının 15 Nisan'dan itibaren kapalı kalmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Haapasaari, Nuijamaa ve Santio limanlarının da 15 Nisan'dan itibaren turistik teknelere süresiz kapatılacağı belirtildi.

Son yıllarda, özellikle Suriye ve Somali gibi ülkelerden gelenlerin sayısının artması üzerine geçen yılın sonlarında Rusya ile olan kara sınırlarını kapatan Finlandiya'nın, söz konusu tedbirlerle ülkeye düzensiz göçmen akışının önüne geçmeyi amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, Finlandiya'ya düzensiz göçmen akışının devam etmesi halinde bunun, Finlandiya'nın ulusal güvenliği ve kamu düzeni için ciddi tehdit oluşturacağı vurgulandı.

Helsinki'nin Moskova'nın "hibrit operasyonu" olarak nitelendirdiği düzensiz göçmenler nedeniyle iki ülke arasında haftalar süren gerginliğin ardından Finlandiya, 28 Kasım 2023'te Rusya ile tüm sınırını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

Finlandiya, şubatta yaptığı açıklamada ise sınırın kapatılmasının 14 Nisan'a kadar süreceğini ilan etmişti.

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