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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin’de “NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı”na ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunuyor.
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Dünya

Finlandiya hükümeti, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini açıkladı

Büşra Selvi Öğütcen   | 15.05.2022
Finlandiya hükümeti, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini açıkladı

Ankara

Finlandiya hükümeti, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini açıkladı.

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