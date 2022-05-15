Finlandiya hükümeti, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini açıkladı
Ankara
Finlandiya hükümeti, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini açıkladı.
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