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Dünya, Koronavirüs

Financial Times'ın 'Yılın Kişisi Ödülü' Kovid-19 aşısını bulan Şahin ve Türeci'nin oldu

Financial Times (FT) gazetesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi "Yılın Kişisi" seçti.

Hasan Esen   | 16.12.2020
Financial Times'ın 'Yılın Kişisi Ödülü' Kovid-19 aşısını bulan Şahin ve Türeci'nin oldu

Londra

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesinde Uğur Şahin ve Özlem Türeci hakkında, "Çift, bir yıldan kısa bir sürede Kovid-19 aşısı geliştirerek olağanüstü bilimsel ve ticari başarı elde etti." ifadesi kullanıldı.

Çiftin geçen hafta dünyanın dört bir yanındaki ilaç düzenleyicisi kurumların evrak işleriyle boğuştukları için 90 yaşındaki Margaret Keenan'ın İngiltere'deki bir hastanede aşılandığını gösteren görüntüleri kaçırdığı ve bu gelişmeden ancak arkadaşlarından gelen mesajlarla haberdar oldukları belirtildi.

Bu görüntülerin 1,6 milyondan fazla can alan hastalığa karşı insanlığın mücadele başlattığı anlamına geldiği kaydedilen haberde, Şahin'in "Gergindik" itirafında bulunduğu aktarıldı.

Bir yıldan daha kısa sürede güvenli ve etkili aşıyı geliştirebilmelerinin, Şahin ve Türeci'nin başarısını gösterdiği vurgulanan haberde, "Dünyanın en güvenilir düzenleyicilerinden ikisinin onayını alan ilk aşının yaratıcıları olarak FT'nin Yılın Kişisi Ödülü, Dr. Şahin ve Dr. Türeci'nin oldu. Onlar, bir bilimsel ve ticari başarı öyküsünün sembolü." ifadelerine yer verildi.

Çiftin profesyonel hayatlarına ilişkin detayların verildiği haberde, Şahin'in, başarılarının ardından göçmenlerin bulundukları topluma katkısına yönelik tartışmalarla ilgili "Kökenlerimizden ziyade bilimimiz hakkında konuşmak isteriz." değerlendirilmesi yer aldı.


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