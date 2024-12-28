Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 çiftçiyi yaraladı
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kentinde 3 Filistinli çiftçiyi yaraladığı bildirildi.
Kudüs
Haaretz gazetesinin haberinde, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ramallah kentinin Silvad köyüne saldırı düzenlediği belirtildi.
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Söz konusu İsraillilerin Silvad köyü arazisi üzerine inşa edilen "kaçak yerleşim biriminden" oldukları aktarıldı.
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 çiftçiyi yaraladı https://t.co/2ZWn2GVzyB pic.twitter.com/6H8PkmHFGP— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 28, 2024
Haaretz'e konuşan bir güvenlik yetkilisi ise Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin söz konusu 3 çiftçinin kendilerine taş attıklarını öne sürdüğünü ancak saldırının Filistinlilerin mülkiyetinde olan bir arazide gerçekleştiğini vurguladı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.