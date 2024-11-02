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Dünya

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'de 60 dönümlük araziye el koydu

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 60 dönümlük araziye el koydu.

Aysar Alais, Gülşen Topçu  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'de 60 dönümlük araziye el koydu

Ramallah

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artarak devam ediyor.

Beytüllahim kentine bağlı Halayil el-Levz kasabası sakinlerinden alınan bilgiye göre, söz konusu İsrailliler, yaklaşık 60 dönümlük arazi üzerinde konteyner ev kurarak, inşaat çalışmalarına başlamak için bölgeyi buldozerlerle sürmeye başladı.

Kasaba sakinleri, bölgeye el konulmasının, Beytüllahim'in, güneydeki köylerden ayrılması ve Filistin topraklarında kurulan Efrat ve Tekoa yerleşimlerinin birbirine bağlanması anlamına geldiğini ifade etti.

Nablus'ta ekim ortasından bu yana 113 saldırı

Öte yandan Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ekim ayı ortasından bu yana Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinli çiftçilere 113 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Nablus Valisi Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nablus'un güney kırsalının zeytin hasat mevsiminin başından bu yana sürekli saldırıya maruz kaldığını dile getirdi.

Daglas, İsraillilerin, ekim ayının ortasından bu yana Nablus'ta çiftçilere karşı 113 saldırı gerçekleştirdiğini ve binlerce ağacı kestiğini, bu saldırılarda 13 Filistinlinin yaralandığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden İsrailliler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Filistin'de zeytin hasadının yapıldığı ekim ve kasım aylarında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli çiftçilere ve zeytin ağaçlarının bulunduğu arazilerine saldırılar düzenliyor.

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