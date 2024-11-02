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Dünya

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta ve kuzey bölgelerinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı.

Aysar Alais, Ali Semerci  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı

Ramallah

Selfit şehrinin batısındaki Kefr ed-Dik Belediye Başkanı Muhammed Naci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı bir İsraillinin, kasabanın batı bölgesinde zeytin hasadı yapan çiftçilere saldırarak onları kışkırtmaya ve bölgede kalmalarını engellemeye çalıştığını söyledi.

Naci, Filistinlilerin söz konusu İsrailliye karşı koyarak onu oradan kovmayı ve işlerine devam etmeyi başardığını anlattı.

Silahlı İsrailliler, zeytinliğe yaklaşanlara ateş açtı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un güneyinde bulunan Calud köyünde de zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Calud Köy Konseyi Başkanı Raid Hac Muhammad, İsrail ordusunun koruması altındaki bir grup İsraillinin, köyün doğu kesiminde zeytin toplayanlara saldırarak onların zeytin toplamasını engellediğini söyledi.

Hac Muhammed, silahlı söz konusu İsraillilerin, zeytin arazisine yaklaşanlara ateş açtığını belirtti.

Filistinlilerin hayvanlarını çalmaya çalıştılar

Görgü tanıklarının aktardığına göre Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasında da bir grup İsrailli, kasabanın doğusundaki arazide zeytin toplayan Filistinlilere saldırarak onları bölgeyi terk etmeye zorladı.

Ayrıca İsrail ordusunun koruması altındaki silahlı İsrailliler, Eriha'nın kuzeyindeki El-Avca köyünde bulunan Reşayide Bedevi Arap topluluğuna saldırarak onların hayvanlarını çalmaya çalıştı.

Bedevi toplumunun zaman zaman İsraillilerin saldırılarına ve tacizine maruz kaldığı, Filistinli sakinlerin bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldığı belirtiliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

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