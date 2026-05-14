Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın düzenleyerek yağma ve hırsızlık yaptığı Sincil ve Cilciliye beldeleri sakinleri, saldırılarının amacının Filistin halkını göçe zorlamak ve Batı Şeria'yı tamamıyla ele geçirmek olduğunu söyledi.

Filistinliler, saldırgan İsraillilerin baskın ve yağmasının amacının Batı Şeria'yı ele geçirmek olduğunu söyledi

İşgal altındaki Batı Şeria'da saldırgan İsrailliler, Filistin beldelerine neredeyse her gün baskınlar düzenleyip Filistinlilere ve mülklerine saldırıyor, hırsızlık ve yağma suçu işliyor.

Dün, Batı Şeria'nın Sincil ve Cilciliye beldelerine saldırı düzenleyen gaspçı İsraillileri koruyan İsrail askerleri, Cilciliye'de ateş açarak 16 yaşındaki Yusuf Keabine isimli Filistinli çocuğu öldürdü.

Bölge halkı, dün yaşadıkları baskını ve tekrar eden yerleşimci saldırılarının amacını AA muhabirine anlattı.

İsraillilerin hedef aldığı Filistinli bedevilerden Salah Arara, Cilciliye beldesinde yaşayan akrabalarının dün sabah saatlerinde kendisine telefon ederek İsrailli yerleşimcilerin baskın yaptığını haber verdiklerini aktardı.

Arara, gaspçı İsraillilerin saldırılarında yaklaşık 250 baş hayvanı yağmaladıklarını söyleyerek, "Yerleşimciler Keabine topluluğuna da saldırdılar, bir gence ateş açtılar ve şehit oldu. Bunlar yerleşimcilerin tekrarlanan saldırılarıdır. Biz bugün göçe zorlanmayla karşı karşıyayız." dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail hükümeti ve ordusu tarafından desteklendiğine dikkati çeken Arara, "İsrail ordusunun bu saldırıların başlıca ortağı olduğuna eminiz. Çünkü (İsrail) bu hükümet yerleşimcileri ve onların Filistinli çiftçilere saldırmasını, hayvanlarını yağmalamasını destekliyor." diye konuştu.

Arara, gaspçı İsraillilerin saldırılarının İsrail hükümetince planlandığını aktararak, "İsrail hükümeti bu saldırıları, Batı Şeria'nın dört bir yanında yerleşimcileri, kaçak yapıları ve Filistin halkına, çiftçilere saldırıları destekliyor." şeklinde konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'nın tamamını ilhak etmek istediğine vurgu yapan Arara, "Mesele sadece Cilciliye, Ceba veya Han el-Ahmer topluluklarıyla sınırlı değil; aksine onlar tüm Batı Şeria'yı yutmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Arara, Filistinli çiftçilerin İsrail'in ilhak planlarını engellediğini belirterek, "Filistin halkı zulme uğrayan ve hedef alınan bir halktır. Hem siyasi, hem askeri hem de uluslararası destekle Filistin halkını bu topraklardan sürmeye çalışıyorlar." dedi.

"Yerleşimciler ellerinin değdiği her şeyi aldılar"

Yerleşim karşıtı aktivist Aid Gıfari de dün yaklaşık 100 gaspçı İsraillinin Sincil beldesine batı kesiminden baskın düzenleyerek saldırdığını söyledi.

Gıfari, "Burada 2 eve zorla girdiler, kapıları kırdılar. Beldeden koyunları çaldılar ve tüm bunlar işgalci İsrail ordusunun koruması altında gerçekleşti." dedi.

Saldırgan İsraillilerin baskının ardından Keabine topluluğuna saldırdığını söyleyen Gıfari, "Ellerinin değdiği her şeyi aldılar, koyunları, 2 traktörü çaldılar. Araçlara zarar verdiler, çadırları yırttılar ve vatandaşlara saldırdılar. Saldırıya uğrayanlar arasında engelli bir kişi de bulunuyordu." diye konuştu.

Gıfari, İsraillilerin başka bir bedevi topluluğuna da saldırdığına dikkati çekerek, burada da yüzlerce koyunu çaldıklarını anlattı.

İsrailliler çaldıkları hayvanları kurdukları kaçak yerleşim yerine götürdü

Filistinli aktivist, "Yerleşimciler daha sonra Cilciliye beldesine yöneldiler ve orada bir kişi şehit oldu. Yoğun bir şekilde ateş açılması ve yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle ölüm haberi 1 saat sonra alındı." ifadelerini kullandı.

Gıfari, "Çalınan hayvanlar Sincil'in güneyindeki el-Batın bölgesinde kurulan kaçak yerleşim yerine götürüldü. İşgalci İsrail ordusu bölgeyi kuşatarak vatandaşların hareket etmesini engelledi. 4'ü plastik mermiyle, 1'i de gerçek mermiyle olmak üzere 5 kişi yaralandı." dedi.

Filistinli adam, gaspçı İsraillilerin öldürdüğü Yusuf'un babası dahil 3 kişinin gözaltına alındığını ve kısa süre sonra serbest bırakıldığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, bu sürede düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.