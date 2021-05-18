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Dünya

Filistinliler İsrail'in saldırılarına tepki için greve gitti

İsrail'in Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'teki saldırıları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da ve İsrail'deki Arap nüfuslu beldelerde genel grev ilan edildi.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 18.05.2021
Filistinliler İsrail'in saldırılarına tepki için greve gitti Fotoğraf: Mamoun Wazwaz - Anadolu Ajansı

Ramallah

Filistinli siyasi gruplar ve sendikaların çağrısıyla işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail'de yaşayan Filistinliler greve gitti.

Batı Şeria'da ve İsrail'deki Arap beldelerinde sabah saatlerinden itibaren esnaf kepenk kapattı.

Özel kurumlar, üniversiteler ve bankaların da greve katıldığı Batı Şeria'da genel olarak trafik yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Halil kenti Ulusal ve İslami Güçler Koordinatörü Fehmi Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkının, İsrail tarafından maruz kaldığı barbarca saldırılar ve uluslararası toplumun bu saldırılarda İsrail'e yönelik tutumu karşısında halkın öfkesini ifade etmek için greve gidildiğini belirtti.

Grevin, Batı Şeria, Gazze ve İsrail'de 1948 toprakları olarak bilinen tüm Filistin topraklarındaki Filistinlilerin katılımı dolayısıyla önemli olduğunu ekleyen Şahin, Filistinli grupların grev sonrasında da birlik ve beraberliğini güçlendireceğini, her türlü mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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