Euro
6.37
Dolar
5.68
BIST 100
101,088.70
Altın
1,424.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistinliler İsrail'in davetlisi Suudi gazeteciyi Aksa'dan kovdu

İsrail'in davetlisi olarak gelen ve adının Muhammed Suud Zeyd olduğu öğrenilen Suudi Arabistanlı gazeteci, Filistinliler tarafından Mescid-i Aksa'dan kovuldu.

Esat Fırat   | 22.07.2019
Filistinliler İsrail'in davetlisi Suudi gazeteciyi Aksa'dan kovdu

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın davetlisi olarak İsrail'e geldikten sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed Suud Zeyd, Filistinliler tarafından Harem-i Şerif'in avlusundan çıkarıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in davetlisi olarak gelen ve adının Muhammed Suud Zeyd olduğu öğrenilen Suudi Arabistanlı bir gazetecinin Filistinliler tarafından Harem-i Şerif'ten kovulduğunu belirtti.

Suudi gazetecinin Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkilileriyle de görüşmek istediğini ancak bu talebinin kabul edilmediğini vurgulayan Dibs, söz konusu gazetecinin namaz kıldıktan sonra Harem-i Şerif'ten apar topar ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

"İsrail'in davetlisi ve aracılığıyla gelenler burada istenmiyor"

Öte yandan Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb, Kudüs'ün işgal altındaki Filistin'in başkenti olduğunu vurgulayarak, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunun altını çizdi. Selheb, şunları kaydetti.

"İsrail, Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki işgalini meşrulaştırmaya çalışıyor. İslam dünyasının farklı ülkelerinden gazetecileri davet ediyor. Ancak şunu bilmeliler ki Kudüs Filistin’in başkentidir ve Mescid-i Aksa da sadece Müslümanlarındır. İsrail'in davetlisi ve aracılığıyla gelenler burada istenmiyor."

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Suudi Arabistanlı gazeteci Zeyd'in Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'ndan çıkana kadar Filistinlilerin sözlü protestosuna hedef olduğu görülüyor.

İsrail ile Suudi Arabistan arasında son dönemde yaşanan "normalleşme" süreci Filistinliler tarafından tepkiyle karşılanıyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, aralarında Suudi Arabistanlı ve Iraklıların da bulunduğu 6 kişilik Arap gazeteci grubunun İsrail'i ziyaret edeceği belirtilmişti.

Açıklamada, gazetecilerin İsrail Meclisi ile Batı Kudüs'te bulunan "Yad Vaşem" Yahudi soykırım müzesi ve Kudüs'teki kutsal mekanları ziyaret edeceği aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Askeri havacılık trendleri nasıl bir gelecek gösteriyor?
Kuşak-Yol projesi çerçevesinde Türkiye-Çin ilişkileri
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor

Benzer haberler

Ürdün'den 'Doğu Kudüs'teki yıkımlar gerginliği artırıyor' açıklaması

Ürdün'den 'Doğu Kudüs'teki yıkımlar gerginliği artırıyor' açıklaması

İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binayı patlayıcıyla yıktı

Filistinliler İsrail'in davetlisi Suudi gazeteciyi Aksa'dan kovdu

İsrail AA muhabirini yeniden sınır dışı merkezine götürüyor

İsrail AA muhabirini yeniden sınır dışı merkezine götürüyor

Filistin yönetimi İsrail'le tüm anlaşmaları iptal etmeye hazırlanıyor

Filistin yönetimi İsrail'le tüm anlaşmaları iptal etmeye hazırlanıyor
AB ve İİT'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına tepki

AB ve İİT'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına tepki