Filistinliler, Gazze halkı ve İsrail hapishanelerindeki esirlerle dayanışmak amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus kentlerinde iki ayrı gösteri gerçekleştirdi.

Filistinliler, Gazze halkı ve İsrail hapishanelerindeki esirlerle dayanışmak amacıyla gösteriler düzenledi Filistinliler, Gazze halkı ve İsrail hapishanelerindeki esirlerle dayanışmak amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus kentlerinde iki ayrı gösteri gerçekleştirdi.

Filistinli esirlerin durumuyla ilgilenen kurumlar ve Filistinli gruplar, "Gazze Halkı ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlerle Dayanışma Günü" dolayısıyla gösteri çağrısında bulundu.

Gösteriye katılan onlarca Filistinli, İsrail hapishanelerindeki esirlerin fotoğraflarını taşıyarak serbest bırakılmaları çağrısı yaptı.

Göstericiler, uluslararası toplumu İsrail hapishanelerindeki esirlerin durumuna ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Koordinatörü Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu günün, özellikle 2024'ten bu yana Filistinli esirler meselesinin "en tehlikeli" dönemlerinden birinde anıldığını belirtti.

Serahine, İsrail hapishanelerindeki tutuklulara yönelik daha önce benzeri görülmemiş ihlaller yaşandığını belirterek, düzenledikleri gösterilerle uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeyi ve tutuklulara yönelik ihlallerin sona erdirilmesi için uluslararası baskı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Filistinli esirlerin durumuyla ilgilenen kurumların uzun süredir Birleşmiş Milletler, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütlerine çağrılarda bulunduğunu aktaran Serahine, ancak bu çağrıların "şimdiye kadar gerçek bir karşılık bulmadığını" dile getirdi.

Serahine, Filistinli tutuklulara yönelik ihlaller ile Gazze Şeridi'nde yaşananların İsrail'in ihlallerinin boyutunu ortaya koyduğunu belirterek, hesap verebilirliğin sağlanamamasının uluslararası toplumun daha etkili adımlar atmasını gerektirdiğini ifade etti.

Fotoğraf : Issam Rimawi/AA

"Esirlerin sesini dünyaya duyurmak istiyoruz"

El-Bire kentindeki "Beleduna" Kültür Merkezi önünde düzenlenen gösteriye katılan Filistinli esir Mansur Şevamire'nin annesi de esirlerin yanında olmak ve onları desteklemek, seslerini dünyaya duyurmak için gösteriye katıldığını söyledi.

Oğlunun durumu hakkında yeterli bilgi alamadığını belirten Şevamire'nin annesi, oğlunun cezaevinde yaralanmasının ardından bacağının kesildiğini ve kendisiyle ilgili yalnızca sınırlı bilgilere ulaşabildiklerini ifade etti.

Esirlerin siyasi aidiyetleri ne olursa olsun aynı koşullarda bulunduğunu kaydeden Filistinli anne, İsrail hapishanelerindeki koşulların son derece zor olduğunu, esirlerin yiyecek, giyecek ve temel ihtiyaçlar konusunda sıkıntı yaşadığını aktardı.

Fotoğraf : Issam Rimawi/AA

Gazze Halkı ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlerle Dayanışma Günü

Filistinli siyasi gruplar, kurumlar ve sendikalar, 3 Ağustos 2024'te, 3 Ağustos'un "Gazze Halkı ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlerle Dayanışma Günü" olarak ulusal ve uluslararası düzeyde anılması kararı almıştı.

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde aralarında 94 kadın ve 350'den fazla çocuğun bulunduğu yaklaşık 9 bin 500 Filistinli esir tutuklu.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre bu saldırılarda 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin kişi ise gözaltına alındı.