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Dünya

Filistinliler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini işgal altındaki Batı Şeria'da protesto etti

Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde protesto edildi.

Mahmut Geldi   | 11.05.2022
Filistinliler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini işgal altındaki Batı Şeria'da protesto etti Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Ramallah

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Bir Zeyt Üniversitesi kampüsünde toplanan onlarca öğrenci, bu sabah İsrail askerlerinin Cenin kentine yaptığı baskını takip ettiği sırada öldürülen Ebu Akile'nin fotoğraflarını taşıyarak gösteri düzenledi.

El-Halil kentinde toplanan onlarca Filistinli gazeteci ve aktivist İsrail'i protesto ederken, Batı Şeria'nın güneyindeki Dura Belediyesi çalışanı Filistinliler de düzenledikleri gösteriyle Aljazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı.

Şirin Ebu Akile'nin cenazesine Filistin Devlet Başkanı Abbas da katılacak

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Şirin Ebu Akile için yarın Ramallah kentinde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

El-Halil'deki Gazeteciler Sendikası da bu akşamdan itibaren Aljazeera muhabiri Filistinli kadın gazeteci Ebu Akile için taziyeleri kabul edeceklerini duyurdu.

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.

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