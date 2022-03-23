Filistinli yetkili: İsrail, hapishanelerindeki tutuklu grevine karşı Filistin yönetiminden destek istedi
Filistinli Tutuklu İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, "İsrail, hapishanelerindeki mahkumların 25 Mart Cuma günü başlatmayı planladıkları açlık grevini kontrol altına almak için Filistin Yönetiminden müdahale etmesini istedi." dedi.
Kudüs
Filistinli Tutuklu İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, İsrail'in, hapishanelerindeki Filistinli mahkumların 25 Mart'ta başlatmayı planladıkları açlık grevinin kontrol altına alınması için Filistin Yönetiminden destek istediğini açıkladı.
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumunu takip eden ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı olarak çalışan Heyetin Başkanı Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh ile İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Bar-Lev'in konu hakkında dün toplantı yaptığını söyledi.
Ebubekir, "İsrail, hapishanelerindeki (Filistinli) mahkumların 25 Mart Cuma günü başlatmayı planladıkları açlık grevini kontrol altına almak için Filistin Yönetiminden müdahale etmesini istedi." dedi.
Şeyh'in Bar-Lev ile görüşmesinde Filistinli mahkumlar için çeşitli taleplerde bulunduğunu belirten Ebubekir, "Filistin yönetimi tarafından sunulan taleplerin bir kısmını kabul ettiler. Mesele şimdi mahkumların durumuna bağlı." diye konuştu.
Son kararı mahkumlar verecek
Ebubekir, mahkumların açlık grevi kararında ısrar edip etmeyeceklerine yönelik soruyu ise, "İşler yarın (25 Mart) netleşecek ve mahkumlar duruşlarının ne olacağını açıklayacaklar." şeklinde yanıtladı.
Filistinli yetkili Ebubekir, İsrail tarafına iletilen talepler arasında, sadece "hasta ve kadın mahkumlar" için sağlanan telefon etme hakkının tüm mahkumları kapsaması bulunduğunu kaydetti. Ebubekir ayrıca, İsrail hapishane yönetimlerinin mahkumlardan geri aldığı "haklarının" da iade edilmesinin şart koşulduğunu belirtti.
Toplu cezalandırmaların sona ermesi çağrısı
Buna göre tutukluların en öncelikli taleplerinden birini, 6 Eylül 2021'de Filistinli 6 tutuklunun İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmasının ardından cezaevi yönetimleri tarafından kendilerine karşı uygulanan toplu cezalandırmaların iptal edilmesi oluşturuyor.
Ayrıca çok sayıda Filistinli tutukluyu açlık grevi başlatmaya sevk eden tecrit uygulamaları ve art arda yenilenen hücre cezalarının da kaldırılması isteniyor.
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluları temsil eden Tutuklular İçin Ulusal Acil Durum Komitesi, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail tarafından taleplerinin yerine getirilmesi için 25 Mart'ta açlık grevi başlatacaklarını duyurmuştu.
Filistin Tutuklular Cemiyeti'nin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 33 kadın, 160 çocuk ve 500 "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 400 Filistinli mahkum bulunuyor.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül 2021'de İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.
Söz konusu Filistinlilerin tümü bir süre sonra İsrail güçlerince yakalanmış ve firari tutuklu kalmamıştı.
İsrail yönetimi, Gilboa firarının ardından hapishanelerdeki Filistinli mahkumlara karşı katı uygulamalar getirirken, çok sayıda mahkum da buna karşılık sık sık açlık grevine başvuruyor.
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