Filistinli ve uluslararası kuruluşlardan AB'ye "İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya alın" çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Aralarında Filistin merkezlilerin de olduğu uluslararası çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile ilişkilerini sürdürmesine tepki göstererek, bu durumun Birliğin insan hakları ve uluslararası hukuk konusundaki taahhütlerini ihlal ettiğini bildirdi.

Batı Şeria merkezli insan hakları örgütü Al-Haq'ın da aralarında olduğu onlarca kuruluş tarafından yayımlanan ortak açıklamada, AB'nin İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almama kararının, ekonomik çıkarları, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün önüne koyduğunu gösterdiği savunuldu.

AB'nin insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü gibi değerlere bağlılık iddiasında bulunduğu hatırlatılan açıklamada, bu ilkelerin aynı zamanda Birliğin küresel rolünü de şekillendirdiği vurgulandı. Açıklamada, AB'nin barışın sağlanması, uluslararası hukukun korunması ve insan haklarının geliştirilmesi yönündeki taahhütlerinin, mevcut tutumuyla çeliştiği belirtildi.

AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın 2. maddesine atıf yapılan açıklamada, "insan haklarına ve demokratik ilkelere saygının" anlaşmanın temel unsuru olduğunun altı çizildi. Bu çerçevede, 2025 yılının başlarında çok sayıda Avrupa hükümetinin olası ihlaller nedeniyle anlaşmanın gözden geçirilmesini talep ettiği kaydedilen açıklamada, Haziran 2025'te ise İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğine yönelik bir değerlendirme yapıldığı hatırlatıldı.

AB'nin bu değerlendirmelere rağmen herhangi bir somut adım atmamasının, zamanla kalıcı bir politikaya dönüştüğü belirtilen açıklamada, Birliğin mevcut tutumunun İsrail'in eylemlerine "fiili destek ve cezasızlık sağladığı" vurgulandı.

Açıklamada, 1 milyondan fazla kişinin AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması imzaladığı" Avrupa Vatandaş Girişimi"nin de göz ardı edildiği kaydedildi.

AB'nin inandırıcılığını yeniden tesis edebilmesi için acil ve somut adımlar atması gerektiği belirtilen açıklamada, İsrail'e yönelik silah ambargosu uygulanması, diplomatik ve ticari ilişkilerin gözden geçirilmesi ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınması çağrısı yapıldı.

Açıklamaya imza atan kuruluşlar arasında Filistin İnsan Hakları Örgütleri Konseyi, Filistin STK Ağı, Academic Boycott Campaign in Germany, ActionAid Denmark, Antigone - Global Justice Initiative, Asia Pacific Network of Environmental Defenders, Association Belgo-Palestinienne, Association France Palestine Solidarite, Australian Centre for International Justice, Belgian Academics and Artists for Palestine, BDS Movement, Campaign Against Arms Trade, Defence for Children International, European Legal Support Center, European Trade Union Network for Justice in Palestine, International Federation for Human Rights, Pax Christi International ve World BEYOND War gibi çok sayıda kuruluş yer aldı.