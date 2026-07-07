Filistinli siyasi analistler, Gazze Şeridi'nin idaresinden sorumlu Hükümet Acil Durum Komitesinin feshedilmesinin, uluslararası süreçle uyumlu siyasi ve idari bir adım olduğunu belirtiyor.

Filistinli uzmanlar, Gazze'deki Hükümet Acil Durum Komitesinin feshedilmesini AA'ya değerlendirdi Filistinli siyasi analistler, Gazze Şeridi'nin idaresinden sorumlu Hükümet Acil Durum Komitesinin feshedilmesinin, uluslararası süreçle uyumlu siyasi ve idari bir adım olduğunu belirtiyor.

Hükümet Acil Durum Komitesinin feshedilmesini AA muhabirine değerlendiren siyasi analistler, bu adımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sonlandırma planından doğan ve 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren Ulusal Gazze Yönetim Komitesi'ne idari işlerin devredilmesi için zemin hazırlamayı hedeflediğini kaydetti.

Söz konusu kararın, başta Hamas olmak üzere Filistinli grupların, Barış Konseyi Üst Yöneticisi Nikolay Mladenov tarafından sunulan yol haritasına ilişkin görüşmeleri yeniden başlatmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyaret öncesinde geldiği ifade edildi.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, düzenlenen basın toplantısında, bu kararın ve Komite Başkanı ile Hükümet Çalışmalarını Takip Komitesi Başkan Vekili Muhammed el-Ferra'nın istifasının, "prosedürlerin ciddiyetini teyit etmek, anlaşmaları uygulamak ve Gazze Şeridi'nin yönetiminin Ulusal Gazze Yönetim Komitesi'ne geçişini kolaylaştırmak" amacıyla alındığını söylemişti.

Gelişmeler, son olarak 30 Haziran'da Kahire'de gerçekleştirilen ve ateşkes anlaşmasının uygulanmasını tamamlamayı amaçlayan yoğun temaslarla eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.

Hamas tarafından o dönem yapılan açıklamada, heyetin arabulucularla işbirliği içinde, anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını, idari komite ile uluslararası koruma güçlerinin Gazze'ye girişini ve İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamından tamamen çekilmesini içeren konuları ele almaya devam edeceği bildirilmişti.

Karar Kahire'deki siyasi hareketlilikten bağımsız değil

Yazar ve Siyasi Analist İyad el-Karra, kararın Kahire'de yaşananlardan bağımsız olmadığını belirterek Gazze'nin gelecekteki yönetimine ilişkin son siyasi hareketliliğin bir parçası olduğunu vurguladı.

Karra, kararın savaşın felaket niteliğindeki yansımaları gölgesinde Gazze'deki idari çalışmaları düzenlemeye yönelik acil bir ihtiyaca cevap verdiğini dile getirerek koordineli ya da bağımsız olarak atılan bu adımın "idari çalışmaları devretme ve tüm bahaneleri ortadan kaldırma yönünde pratik bir prosedür" olduğunu ifade etti.

Bu adımın sonraki müzakerelerde Filistin'in elini güçlendireceğini savunan Karra, "Bu, söylemlerdemden uygulamaya geçerek daha sonraki müzakerelerde Filistin'in konumunu güçlendirecek bir adım." dedi.

Karra, komitenin feshedilmesinin, idari komite dosyasında arabulucuların önündeki engelleri kaldırdığını ve Ulusal Gazze Yönetim Komitesi'nin sorumluluklarına başlamasını sağlayacak pratik adımların atılması için topu arabulucular ile Barış Konseyi ve Üst Yöneticisi Mladenov'un sahasına attığını belirtti.

"Filistin’in pozisyonu güçlenecek"

Hükümet Komitesinin feshedilmesinin 'önemine' işaret eden Karra, "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin" Gazze Şeridi’ndeki sorumluluklarını üstlenmesini hızlandıracak önemli bir koz olarak niteledi.

Karra, kararın Filistin’in elini güçlendireceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu karar, Filistin tarafını sadece açıklama yapan konumdan icraat makamına taşıyarak önümüzdeki müzakerelerde pozisyonunu pekiştirecektir. Ayrıca İsrail'in savaş sürecinde ve sonrasında emniyet, polis ve belediye ekiplerini hedef alarak öne sürdüğü 'Gazze’nin yönetimi' konusundaki asılsız iddialarına da siyasi bir yanıt niteliğindedir."

"Karar, uluslararası yol haritasıyla uyumlu"

Siyasi analist Usame el-Muğayyir de, bu adımın ABD yönetimi ve arabulucular tarafından Gazze’nin siyasi ve idari geleceğine yönelik çizilen uluslararası yol haritasıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Hamas’ın bu kararı arabulucularla yaptığı görüşmelerin ardından aldığını kaydeden Muğayyir, şunları söyledi:

"Amaç, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını tamamlayıp ikinci aşamaya sorunsuz bir geçiş sağlamaktır. Böylece, saldırıları tırmandırmak ve savaşa geri dönmek için fırsat kollayan İsrail hükümetinin önü kesilmek istenmiştir. Bu adım, şeride gelişi geciken Gazze Yönetimi Komitesi ve uluslararası barış gücü gibi mekanizmaların üzerindeki sorumluluğu artırmıştır."

Muğayyir ayrıca, İsrailli muhalif lider Avigdor Liberman ve askeri analist Amos Harel'in daha önce yaptıkları uyarılara dikkat çekerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin seçim hesapları nedeniyle Gazze'ye yönelik yeni saldırı bahaneleri aradığını, bu hamlenin söz konusu planları boşa çıkardığını vurguladı.

İsrail’in gerekçelerini boşa çıkarma stratejisi

Siyasi analist Ahmed et-Tanani ise konunun arabulucular ve Barış Konseyi nezdinde ciddi şekilde yeniden tartışılması için bu düzenlemelerin getirildiğini ifade etti.

Tanani, hamlenin arkasındaki diğer stratejik hedefleri şu sözlerle aktardı:

"Bu adım, Gazze’nin Hamas kontrolünde olmayan bölgelerinde yeniden imar faaliyetleri yürüterek şeridi bölmeyi ve Refah'ta bir 'insani şehir' projesini hayata geçirmeyi amaçlayan ABD merkezli senaryoları engellemeyi hedefliyor. Komitenin feshi, İsrail'in 'Hamas Gazze'de yeniden kontrolü sağlıyor' iddiasını da tamamen çürütmektedir."

Kararın zamanlamasına dikkat çeken Tanani, Hamas ve Filistinli gruplardan oluşan bir heyetin önümüzdeki günlerde "yol haritası" görüşmeleri için Kahire'ye yapacağı ziyaret öncesinde bu konunun netleştirilmek istendiğini belirtti.

Ancak Tanani, İsrail sağının engellemeleri ve Netanyahu'nun siyasi hesapları nedeniyle, uluslararası ciddi bir baskı olmadan bu adımın sahada hızla pratik sonuçlar doğurmasının zor olduğunu kaydetti.

İsrail basını, daha önce yayımladığı raporlarda, Hamas'ın tamamen silahsızlandırılması şartı aranmaksızın, "savaşın ertesi günü" planı kapsamında Gazze'nin kademeli olarak yeniden imarını öngören bir ABD planından bahsetmişti.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, dün, Gazze Şeridi'nde yönetimin "Ulusal Gazze Yönetim Komitesine" devredilmesi kapsamında Hükümet Acil Durum Komitesi Başkanının istifa ettiğini ve komitenin feshedildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hükümet yönetiminin "Ulusal Gazze Yönetim Komitesine" devrine yönelik idari ve hukuki hazırlıkların tamamlandığı, bu kapsamda Hükümet Acil Durum Komitesi Başkanı ve Vekaleten Hükümet Takip Başkanı Ferra'nın görevinden istifa ettiği ve Acil Durum Komitesinin feshedildiği belirtilmişti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi

"Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (teknokratlardan oluşan geçici hükümet)", Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararı ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planı uyarınca kuruldu. Komite, ilk toplantısını 15 Ocak 2026'da Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Kahire'deki toplantıda Gazze Şeridi'nde sivil yönetim ve iç güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye yönelik görev süresinin resmen başladığını açıkladı.

Komitenin görevi de Ramallah merkezli Filistin yönetiminin kendi reform programını tamamlayıncaya kadar Gazze'nin istikrarının sağlanmasını, toparlanma sürecini ve yeniden imar çalışmalarını denetlemesidir.

Ancak İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırı ve ihlalleri nedeniyle Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin bölgede görevini devralma imkanı sağlanamadı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te uygulamaya giren ateşkese rağmen neredeyse her gün çeşitli iddia ve bahanelerle Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarla sivilleri hedef alabiliyor.

İsrail'in, ABD’nin desteğiyle, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve büyük yıkıma yol açan saldırılarında bugüne kadar 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 173 binden fazla kişi yaralandı ve bölge altyapısının yüzde 91'i tamamen tahrip edildi.