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Dünya

Filistinli temsilciden 'İsrail, pandemiyi kullanarak ilhak planlarını uygulamaya başladı' açıklaması

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur, İsrail'in yeni tip koronavirüs salgınını fırsat bilerek Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme ve ilhak planlarını uygulamaya koyduğunu belirtti.

Gülşen Topçu   | 16.10.2020
Filistinli temsilciden 'İsrail, pandemiyi kullanarak ilhak planlarını uygulamaya başladı' açıklaması Fotoğraf: Muhammed Yaylalı/AA

Kudüs

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ve 75. BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a İsrail'in ihlalleriyle ilgili 3 ayrı mektup gönderdi.

Mansur, mektuplarda İsrail'in Kovid-19 salgınını fırsat bilerek yerleşim birimi inşaatları ile ilhak planlarını ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki askeri işgalini sağlamlaştırmaya çalıştığını ifade etti.

İsrail'in ilhak planını askıya almasının uluslararası hukuka bağlı kalacağı anlamına gelmediğini kaydeden Mansur, Tel Aviv yönetiminin, çarşamba ve perşembe günleri yaklaşık 5 bin yeni yasa dışı konut inşaatını onayladığını hatırlattı.

İsrail güçlerinin, Filistinlilerin evlerini yıkma, saldırı düzenleme gibi birçok ihlalde bulunduğuna işaret eden Mansur, işgalci yönetimin, radikal Yahudi yerleşimcileri Filistinlilere yönelik saldırıları esnasında koruduğunu kaydetti.

Mansur, İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 5 bin tutukludan yaklaşık 350'sinin idari tutuklu olduğunu dile getirdi.

Gazze'deki ekonomik, toplumsal ve insani durumla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mansur, Kovid-19 vakalarında artışın yaşandığı dönemde İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle gerekli ilaçlara ulaşamayan Filistinlilerin endişe içinde olduğuna dikkati çekti.

Mansur, uluslararası toplumu işlediği ihlallere sessiz kalarak işgal yönetimini ödüllendirmek yerine yaptıklarından ötürü hesap sormaya çağırdı.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi), daha önce yaptığı açıklamada, İsrail Sivil Yönetimine bağlı Yüksek Planlama Konseyi'nin çarşamba ve perşembe günleri Batı Şeria'da 4 bin 948 konutun inşasını onayladığını duyurmuştu.

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