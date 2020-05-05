Euro
7.67
Dolar
7.05
BIST 100
99,431.34
Altın
1,695.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistinli Neccar camilerin kapalı olduğu Gazze'de evinde hafız yetiştiriyor

Gazze'de yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında camilerin kapatılması üzerine Filistinli Kur'an-ı Kerim hocası Neccar, evinde hafızlık eğitimi vermeye başladı.

Gülşen Topçu   | 05.05.2020
Filistinli Neccar camilerin kapalı olduğu Gazze'de evinde hafız yetiştiriyor Fotoğraf: Ashraf Amra /AA

Gazze

AA muhabirine konuşan Filistinli Kur'an-ı Kerim hocası Atıf en-Neccar, camilerin kapalı olması nedeniyle evinde kendi çocukları ile yeğenlerine birebir, başka çocuklara da internet üzerinden hafızlık yaptırdığını söyledi. 

Evde, çocuklar arasında sosyal mesafeyi korumak ve kullanılan malzemeleri dezenfekte etmek gibi bir dizi önlemler aldığını anlatan Neccar, internet üzerinde de özel olarak bu amaçla açtığı hesap ve sayfalarda onlarca çocuğa hafızlık yaptırdığını aktardı.

"Çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i ezberletmek için tüm gücümüzü sarf ediyoruz" 

Salgın öncesinde evinin yakınındaki bir camide hafız yetiştiren Neccar, "İslamı öğretmek görevimiz biz de doğru yollardan çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i ezberletmek için tüm gücümüzü sarf ediyoruz." dedi.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 23 Mart'ta camilerin kapatılması kararı almıştı.

Gazze'de şu ana kadar 17 kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklanmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin’de bir, Güney Kore'de üç yeni Kovid-19 vakası görüldü
Bolu'da pandemi hastanesindeki son hastalar da taburcu edildi
Kanada’da son 24 saatte Kovid-19’dan 207 kişi öldü
Hastanede yanından ayrılmayan oğlunun desteğiyle 17 günde sağlığına kavuştu
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti

Benzer haberler

Filistinli Neccar camilerin kapalı olduğu Gazze'de evinde hafız yetiştiriyor

Filistinli Neccar camilerin kapalı olduğu Gazze'de evinde hafız yetiştiriyor

Gazze'deki tıbbi kaynak sıkıntısı sağlık sektörünü tehdit ediyor

BAE'deki Lübnanlı gurbetçileri taşıyan uçağa Filistinli mülteci alınmadı

Gazze esnafının "ramazan hareketliliği" beklentisi hayal kırıklığına dönüştü

Gazze esnafının "ramazan hareketliliği" beklentisi hayal kırıklığına dönüştü
Uzaktan eğitimle 1275 öğrenci hafız oldu

Uzaktan eğitimle 1275 öğrenci hafız oldu
İsrail güçleri Kudüs'te 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Kudüs'te 4 Filistinliyi gözaltına aldı