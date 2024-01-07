Dolar
29.84
Euro
32.70
Altın
2,045.15
ETH/USDT
2,237.20
BTC/USDT
43,997.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da D-100 Karayolu Esenyurt mevkiinde İETT otobüsü direğe çarptı. Olay yerinden yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli kız çocuğu İsrail saldırısında yaralanan annesinin elini bırakmadı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırısında yaralanan annesinin elini getirildiği hastanede bile bırakmayan Filistinli küçük kızın görüntüsü yürek burktu.

Mustafa Deveci  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Filistinli kız çocuğu İsrail saldırısında yaralanan annesinin elini bırakmadı Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

Ankara

Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail ordusu, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları bugünlerde orta kesim ve güneydeki Han Yunus'ta yoğunlaşmış durumda.

İsrail güçlerinin gece ve sabah erken saatlerde düzenlediği saldırılarda hedef aldığı orta kesimde yer alan Deyr el-Belah'ta çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yaralandı.

Deyr el-Belah'taki saldırılarda yaralanan Filistinliler, bölgedeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Gözyaşları içinde annesinin elini tuttu

Sosyal medyada ise İsrail saldırısında yaralanan Filistinli anne ve kızının görüntüsü gündem oldu.

Görüntüde yaralı bir Filistinli kadının ambulansla hastaneye getirildiği yer alıyor. Sedyede yatan yüzünde yaralar görülen annenin elini, yanındaki kız çocuğunun gözyaşları içinde bir an olsun bırakmadığı görülüyor.

İsrail ordusunun, gece boyu ve sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okul ile güneydeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda çoğunluğu çocuk 16 Filistinli öldürüldü, 50 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrikalı eski Yahudi milletvekili Feinstein'a göre, İsrail apartheidi ülkesindekinden daha zalimce
AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi 3 yıllık deprem çözümlemesini bir yılda yaptı
İstanbul'da geçen yıl taksilerle ilgili 71 bin 958 şikayette bulunuldu
Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik 2023'te 171 binin üzerinde denetim yapıldı
MSB'den Sarıkamış şehitlerine özel video

Benzer haberler

Filistinli kız çocuğu İsrail saldırısında yaralanan annesinin elini bırakmadı

Filistinli kız çocuğu İsrail saldırısında yaralanan annesinin elini bırakmadı

İsrail basını: Katar Başbakanı, İsrailli esirlerin yakınlarıyla görüştü

Kassam Tugayları, İsrail bombardımanında ailesi ölen Gazze'deki İsrailli esirin yeni görüntülerini paylaştı

Tel Aviv'de binlerce kişi Netanyahu'nun görevden alınması ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi

Tel Aviv'de binlerce kişi Netanyahu'nun görevden alınması ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi
Kudüs ve Tel Aviv'de "Hamas ile esir takası yapılması" talebiyle gösteri düzenledi

Kudüs ve Tel Aviv'de "Hamas ile esir takası yapılması" talebiyle gösteri düzenledi
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5 bin 680 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5 bin 680 Filistinliyi gözaltına aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet