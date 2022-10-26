Filistinli kadınlar İsrail işgalinin doğurduğu zorluklar nedeniyle dünyadaki hemcinslerinden güçlü olduklarını düşünüyor
Gazeteci Latife Abdullatif, "Onlar, çocuklarını yetiştirirken de dünyadaki kadınların aksine bu koşullar altında çocuklarını büyütmeye çalışıyor. Filistin kadını tüm bu koşullara rağmen güçlü olması, dirençli olmasıyla tanınıyor." dedi.
Kudüs
Filistinli kadınlar, İsrail işgalinin neden olduğu zorlu koşullar göz önüne alındığında dünyadaki hemcinslerine göre kendilerinin "daha güçlü, dayanıklı ve sabırlı olduklarını" ifade ediyor.
Ülkede 26 Ekim'de kutlanan Filistin Ulusal Kadınlar Günü'nde AA ekibi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda Filistinli kadınlara mikrofon uzattı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yaşayan İbtisam Ummu Muhammed (51), Filistin kadınının içinde bulunduğu koşullar gereği "daha zor şartlara dayanmak zorunda olduğunu, hayata devam etmeye çalıştığını" belirterek, "bunun sonucunda da güçlendiğini" söyledi.
Dünyanın her yerinde kadınların baskı gördüğüne işaret eden Ummu Muhammed, Filistinli kadınların da baskı gördüğünü ancak "baskı karşısında daha güçlü durduklarını" ifade etti.
Hayata umutla baktığını dile getiren Ummu Muhammed, Filistinli kadınlara mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bir gün gelecek hayat daha iyi olacak ve daha mutlu olacaksınız. Filistinli kadınlar, evlatlarının büyüdüğünü görecek ve kötü her şeyin bir gün biteceğini anlayacak."
"Filistinliler işgal nedeniyle hayata zorluklarla başlıyor"
Gazeteci Latife Abdullatif (31), Filistinli kadınları dünyadaki kadınlardan ayıran birtakım özelliklerin varlığından söz etti.
"Filistin'de doğan ister kadın ister erkek olsun ömür boyu işgalin getirdiği koşullar gereği çok sayıda zorlukla hayata başlıyor." diyen Abdullatif, şöyle devam etti:
"Filistin kadınıysa, gerek işgal altında olmak gerek toplumsal koşullar gereği bu sorunları daha yoğun biçimde yaşıyor. Onlar, çocuklarını yetiştirirken de dünyadaki kadınların aksine bu koşullar altında çocuklarını büyütmeye çalışıyor. Filistin kadını tüm bu koşullara rağmen güçlü olması, dirençli olmasıyla tanınıyor."
Abdullatif, diğer hemcinsinin aksine Filistin kadınının baskı altında olduğuna inanmıyor.
Son yıllarda, Filistin kadınının haklarını elde ettiğini ve toplumda öne çıktığını vurgulayan gazeteci, Filistin kadınının, eğitimde, iş hayatında ve toplumda öncü rol aldığına dikkati çekti.
Abdullatif, konuşmasının devamında Filistinli kadınlara "kendilerini güçlendirmeleri, hayallerinin peşinden gitmeleri ve tüm zorluklara rağmen istediklerini elde etmek için çabalamaları" çağrısında bulundu.
"Filistin kadını daha cesur"
Filistinli üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Sece Ebu Leben de Filistin kadınını farklı ülkelerdeki hemcinslerinden ayıran özellikleri şu sözlerle anlattı:
"Filistin kadını daha güçlü, daha cesur. Bu özellik, Filistin kadınını dünyadaki diğer kadınlardan ayırıyor. Kadınlar genel olarak dayanıklı ama Filistin'in içinde bulunduğu durumda kadınlar daha fazla direnç ve cesaret göstermek zorunda."
Bir diğer öğrenci Nurhan Davud (19), İsrail işgali altında yaşayan Filistin kadınının "daha dirençli ve sabırlı" olduğunu ifade ederek, bu özelliklerinin dünya üzerindeki diğer kadınlara göre daha fazla geliştiğini aktardı.
Filistin kadınının İsrail işgali tarafından baskı gördüğüne işaret eden Davud, Filistinli kadınların artık eğitim hayatına daha fazla katıldığını, çalıştığını ve haklarını aldığını söyledi.
Davud, Filistinli kadınlara "Güçlü olun. Yolunuzda sonuna kadar gidin. Sorunlara bakmaksızın önünüzdeki engelleri aşın. Her kadına eğitimini tamamlamasını tavsiye ediyorum. Eğitim en önemli unsur. Bizim silahımız diplomalarımız." ifadeleriyle seslendi.
Filistin Ulusal Kadınlar Günü her yıl 26 Ekim'de kutlanıyor. Sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Cemiyetinin açıkladığı verilere göre, İsrail hapishanelerinde 8'i anne toplam 34 Filistinli kadın tutuklu bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.