Filistinli hasta ve yaralılar, tedavi olmak için aileleriyle birlikte Mısır'a geçiş yaptı
Uzun bir süreden sonra yeniden açılan Refah Sınır Kapısı'nın faaliyete geçmesinin ardından, 46 Filistinli hasta ve yaralı, dün refakatçileriyle birlikte Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçiş yaptı.
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Tıp Merkezi'nde toplanan ve çoğu kanser hastası olan hastaların refakatçi yakınları, otobüs ve ambulanslarla Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıkmadan önce çocuklarının hastalıkları ile ilgili bilgi verdi.