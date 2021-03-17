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Dünya

Filistinli grupların ulusal diyalog görüşmelerinde ikinci tur tamamlandı

Görüşmeler kapsamında seçim sürecinin şeffaf ve dürüst bir şekilde yürütmesi için Filistinli gruplar arasında "şeref anlaşması" imzalandı.

Yaser Arafat Mohamed Albanna,Çağrı Koşak   | 17.03.2021
Filistinli grupların ulusal diyalog görüşmelerinde ikinci tur tamamlandı

Gazze

Filistinli gruplar arasında, ülkede 15 yıl sonra yapılması planlanan seçimlere ilişkin düzenlenen ulusal diyalog görüşmelerinin ikinci turu sona erdi.

Görüşmelerin ardından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de iki gün devam eden toplantıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, seçimlere katılacak Filistinli grupların seçim sürecini şeffaf ve dürüst bir şekilde yürütmesi için "şeref anlaşması" imzalandığı belirtildi.

Filistinli grupların "tüm halk direnişinin tek bir liderlikte toplanmasını kabul ettiği" ifade edilen açıklamada, "Filistin topraklarının kanuni ve siyasi birliği" vurgulandı.

Filistinli grupların katılımıyla düzenlenen ulusal diyalog görüşmelerinin ilk turu Kahire'de 8-9 Şubat tarihlerinde düzenlenmişti. Görüşmeler sonucunda seçimlerle ilgili özel mahkeme kurulması konusu dahil seçimlerle ilgili anlaşmaya varılmıştı.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak'ta, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada Fetih hareketinin seçimlerdeki adayının Mahmud Abbas olacağını duyurmuştu.


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