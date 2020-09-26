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Dünya

Filistinli gruplar seçim tarihini belirlemek için 3 Ekim'de toplanacak

Filistinli gruplar, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin tarihini belirlemek için 3 Ekim'de bir araya gelecek.

Mehmet Nuri Uçar   | 26.09.2020
Filistinli gruplar seçim tarihini belirlemek için 3 Ekim'de toplanacak

Ramallah

Filistinli gruplar, üzerinde anlaştıkları devlet başkanlığı ve genel seçimlerin tarihini belirlemek için 3 Ekim'de bir araya gelecek.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli grupların genel sekreterlerinin 3 Ekim'de toplantı düzenleyeceklerini ifade etti.

Mecdelani, toplantının ana konusunun, Filistin'deki genel seçimler ve tarihlerinin belirlenmesi olacağını kaydetti.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, Fetih ve Hamas hareketlerinin, İstanbul'daki görüşmelerde Filistin'deki seçimlerin "kısa süre içinde" yapılması konusunda anlaştığını belirtmişti.

Ahmed, gruplar arasındaki görüşmelerde, ilk olarak Filistin Meclisi seçimlerinin yapılmasının, ardından da Devlet Başkanlığı için sandık başına gidilmesinin kararlaştırıldığını ifade ederek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "gelecek günlerde" seçimlerin yapılması konusunu değerlendireceği ve gerekli kararnameleri çıkaracağını kaydetmişti.

Filistin’deki bölünmüşlüğün en önemli iki tarafı olan Fetih ile Hamas hareketleri arasında 22 Eylül'den bu yana İstanbul’da bir dizi görüşme gerçekleştirildi.

Heyetler arasındaki görüşmelerde tarafların uzlaşma durumu ve genel seçimlerin düzenlenmesine ilişkin konular ele alındı.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Fetih ile Hamas hareketleri arasında İstanbul'daki görüşmelerin olumlu ve verimli olduğunu belirtmişti.

Filistin anayasasına göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemiyor.

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