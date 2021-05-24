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Filistinli gönüllüler Gazze sahillerinde İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizliyor

Gazze Şeridi sahillerinde toplanan gönüllü Filistinliler, İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizlemeye çalışıyor.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Zeynep Tüfekçi Gülay   | 24.05.2021
Filistinli gönüllüler Gazze sahillerinde İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizliyor Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Gazze Belediyesi, dün İsrail'in 11 gün süren yoğun bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze Şeridi'nde "İmar Edeceğiz" sloganıyla cadde ve sokaklardan enkaz kaldırma ve temizlik kampanyası başlattı.

Kampanyaya destek veren Filistinli gönüllüler, İsrail saldırılarında zarar gören Gazze sahillerine yeniden hayat vermek için el ele verdi.

Filistinli gençler, ellerinde süpürgeler ve temizlik malzemeleriyle sahilleri kaplayan enkaz parçalarını temizlemeye başladı.

Kampanyaya Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ofisi Direktörü Chitose Noguchi de katıldı.

Noguchi AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çalışmanın, Filistinlilerin saldırıların ardından normal hayata adapte olmaya ve toplum olarak iyileşmeye çalışmasının bir parçası olduğunu belirterek, bu saldırının son olması temennisinde bulundu.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac da kampanyaya hem yerel ve uluslararası kurumların, hem de çeşitli yaş ve gruplardaki Filistinlilerin katılım gösterdiğini söyledi.

Bu kampanyanın dünyaya "Buradayız, Gazze'de kalmaya devam edeceğiz" mesajı verdiğine dikkati çeken Serrac, "Gazze'ye yönelik son saldırıların doğrudan bir amacı vardı. Alt yapıyı ve bölgede güzel olan ne varsa her şeyi yok etmek." ifadesini kullandı.

Belediyenin tahrip edilen su hatlarının bakımı, su kuyularının ve kanalizasyonların yeniden onarılması için gayret ettiğini ifade eden Serrac, bağışçı ve dost ülkelere, alt yapı başta olmak üzere Gazze'nin yeniden imarı için bütüncül bir plan geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Kampanyaya katılan gönüllü Filistinli genç Hedil Ebu Zeyd, Gazze sahillerinin, 11 gün boyunca şiddetli bombardımana maruz kaldığını belirterek, 15 yıldır devam eden abluka nedeniyle Filistinlilerin tek nefes aldığı yer olan sahillerin tahrip edildiğini söyledi.

Ebu Zeyd, sahillerde yeniden hayatın canlanması için gönüllü olarak temizlik kampanyasına katıldığını kaydetti.

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