Filistinli gencin, yiyecek aramak için çıktığı evine cansız bedeni döndü
İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yiyecek bir şeyler aramak için çıktığı evine Filistinli genç Mahmud Avde'nin cansız bedeni döndü.
Gazze
İsrail ordusunun, ekim ayının ilk haftasında Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine başlattığı kara saldırısı yoğun şekilde devam ediyor.
Saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler zorla yerlerinden ediliyor.
Yaklaşık iki aydır maruz kaldıkları yoğun saldırıların yanı sıra aç bırakılan, yeterli gıda ve temiz suya ulaşamayan kuzeydeki Filistinliler, hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Filistinli Mahmud Avde de 8 kişilik ailesi için yiyecek aramak amacıyla yaklaşık üç hafta önce Beyt Lahiya'daki evinden sabah saatlerinde ayrıldı. Ancak Avde, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla düzenlediği saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
"Bir lokma ekmek kana bulandı"
Mahmud'un babası Riyad Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail'in uyguladığı kuşatma nedeniyle aç bırakılan Filistin halkının ulaşamadığı yiyecek yüzünden 22 yaşındaki oğlumu kaybettim. Beyt Lahiya ve çevresindeki bölgelerde bir lokma ekmek kana bulanmış durumda." ifadelerini kullandı.
Kuşatma altındaki bölge sakinlerinin, yakın bölgelerde su ve yiyecek aramak için her gün evlerinden ayrılmak zorunda olduğuna dikkati çeken Avde, ancak İsrail güçlerinin gıda aramaya çıkan Filistinlileri de hedef aldığını kaydetti.
"Bölgeden ayrılmayı düşünmüyoruz"
Beyt Hanun beldesinden ayrılarak Meşru Beyt Lahiya bölgesine göç etmek zorunda kalan El-Hac Mehdi Şabbat'ın ailesi de haftalardır yiyecek sıkıntısı çekiyor.
Şabbat, "Su, tuz bazen de birkaç somun ekmekle günü geçiriyoruz. Buna rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinden gitmeyi asla düşünmüyoruz." diye konuştu.
Bölgedeki diğer Filistinliler gibi 10 kişilik ailesinin yaşam koşullarının "çok kötü" olduğunu belirten Şabbat, şunları söyledi:
"Suyu, Kemal Advan Hastanesi'nden ya da haftada bir kez güneş enerjisiyle kesintili şekilde çalışan kuyulardan büyük zorluklarla sağlıyoruz. Suya ulaşıyoruz fakat üzerimizden İHA'larla ateş açılıyor; etrafımıza bombalar, top mermileri yağıyor. İnsanlar yaralanıyor."
Şabbat, İsrail kuşatmasının ilk haftalarında sakinlerinin ayrıldığı evlere girdiklerini orada buldukları yiyecekleri aldıklarını fakat artık tüm yiyeceklerin tükendiğini, bugün "kelimenin tam anlamıyla hiç yiyecek olmadığını" vurguladı.
"Bombardıman altında açlık ve susuzluktan ölüyoruz"
Beyt Lahiya beldesinden Muhammed el-Mısri de Gazze'nin kuzeyinde mahsur kaldıklarını, tüm uluslararası çağrılara rağmen İsrail'in bölgeye gıda malzemelerinin girişine engel olduğunu ve Filistinlileri açlık ve ölüme mahkum ettiğini söyledi.
"Bombardıman altında açlık ve susuzluktan ölüyoruz." diyen Mısri, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine başlattığı sıkı ablukadan bu yana hatta o tarihten bir ay kadar öncesinde de bölgeye hiç yardım girmediğini ve herhangi bir gıda stoklarının kalmadığını dile getirdi.
Mısri, en büyük üzüntüyü çocukları kendisinden yiyecek bir şey isteyip bunu temin edemediğinde yaşadığını belirterek, "Ne olursa olsun topraklarımızı işgalcilere bırakmayacağız. Yiyecek olarak sadece toprak parçası kalsa bile buradan gitmeyeceğiz." dedi.
İsrail'in kuzeye yerleşme girişimleri boşa çıkacak
Cibaliya Mülteci Kampı'ndan Yezen el-Esmer de İsrail'in toplu cezalandırma siyasetine alıştıklarını, işgal güçlerinin, tüm uluslararası anlaşmaları ve insan haklarını hiçe saydığını söyledi.
Esmer, "Yaklaşık 2 aydır coğrafi bir bölgede mahsur kalan binlerce kişinin ne yaşadığını tüm dünya tahmin edebilir. Ancak işgal güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yerleşmeye yönelik tüm girişimleri, Filistin halkının direnişi sayesinde boşa çıkacak." ifadesini kullandı.
Filistinli Mueyyed el-Behtimi de "İsrail'in kuzeye başlattığı askeri operasyondan bu yana verdiği talimatları reddettik. Askeri araçlar bize her yaklaştığında daha uzak bir bölgeye çekildik ama zorunlu göç fikrini kesinlikle kabul etmedik. İşgale karşı inatla mücadele eden Filistinliler sayesinde tüm girişimler başarısız olacak." dedi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çıkan Filistinlilerin, bombardıman altında ve silah zoruyla göçe zorlandığını ifade eden Behtimi, kimsenin gönüllü olarak bölgeden ayrılmadığını, bu nedenle her türlü silahla donanmış işgal ordusunun Filistinlilere karşı asla zafer kazanamayacağını dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.