Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
121,015.10
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Filistinli genç protestocu, İsrail askerlerinin müdahalesinde şehit oldu

İsrail askerleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto eden genci boynundan vurdu.

Esat Fırat   | 07.02.2020
Filistinli genç protestocu, İsrail askerlerinin müdahalesinde şehit oldu Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Filistinli bir genç, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde yaşanan olaylarda İsrail askerlerinin müdahalesi sonucunda boynundan vurularak şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentine bağlı Kaffin beldesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerlerince müdahale edildi.

19 yaşındaki Bedr Nidal Nafile adlı Filistinli genç, boynundan vurularak şehit oldu.

Filistinliler, başta Eriha kentinin girişi, Kalkilya kentinin Azzun ile Nablus’un Kefr Kaddum beldeleri olmak üzere Batı Şeria'nın birçok farklı bölgesinde cuma namazının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etmek için toplanmıştı.

İsrail güçleri protestocuları dağıtmak için gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık vermişti.

Trump'ın sözde barış planı bölgedeki gerginliği artırdı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Dün ve önceki gün de Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da toplam 4 Filistinli, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu şehit olmuştu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek

Benzer haberler

Filistinli genç protestocu, İsrail askerlerinin müdahalesinde şehit oldu

Filistinli genç protestocu, İsrail askerlerinin müdahalesinde şehit oldu

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarında 4 Filistinliyi yaraladı

Rusya'dan İsrail'e 'yolcu uçağını tehlikeye attılar' suçlaması

Trump'ın danışmanı Kushner sözde Orta Doğu barış planı konusunda mesaj verdi

Trump'ın danışmanı Kushner sözde Orta Doğu barış planı konusunda mesaj verdi
Kahire'de Arap İsrail zirvesi planlandığı iddiası

Kahire'de Arap İsrail zirvesi planlandığı iddiası
İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri İsrail'e saldırı çağrısı yaptı

İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri İsrail'e saldırı çağrısı yaptı