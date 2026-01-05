Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail, aralıkta gazetecilere yönelik 99 ihlal gerçekleştirdi

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail güçlerinin aralık ayında Filistinli gazetecilere yönelik öldürme, yaralama, gözaltı, saldırı ve haber takibinin engellenmesini kapsayan 99 ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ömer Erdem, Awad Rjoob  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail, aralıkta gazetecilere yönelik 99 ihlal gerçekleştirdi

İstanbul

Sendikanın "Basın özgürlüğü gerçeği" başlıklı aylık raporunda İsrail güçlerinin bu dönemde Filistinli gazetecileri sistematik biçimde hedef aldığı, baskı ve kısıtlamalarının yüksek seviyede seyrettiği bildirildi.

İsrail güçlerinin hayat ve güvenliğe yönelik ağır ihlallerinde Gazze Şeridi'nde görevini yaparken bir gazetecinin hayatını kaybettiği, doğrudan hedef alma ve bombardıman sonucu iki gazetecinin yaralandığı, ayrıca iki gazetecinin yakınlarının yaşamını yitirdiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da 48 gözaltı ve haber takibinin engellenmesi vakası kayda geçirildi, haber sırasında gaz ve ses bombasıyla 15 saldırı, iki kasıtlı araçla ezme girişimi, 9 silahlı tehdit ve 6 sözlü tehdit belgelendi.

Bu uygulamaların Gazze’nin yanı sıra Kudüs, El-Halil, Cenin ve Ramallah’ta görüntü ve gerçeğin aktarılmasını engellemeye yönelik sistematik politikaya işaret ettiği vurgulandı.

Fiziki saldırılarla iki gazetecinin darbedildiği, bir basın ekipmanının tahrip edildiği ve İsrail bombardımanı sonucu iki gazetecinin evinin yıkıldığı bildirildi.

Ayrıca iki tutuklama, iki güvenlik soruşturması ile İsrail medya organları üzerinden gazetecilerin "silahlı örgütlerle bağlantılı olduğu" iddiasıyla yürütülen iki organize karalama vakası da rapora yansıdı.

Raporda, İsrailli yerleşimcilerin bir gazeteciye yönelik saldırıyı ordu koruması altında gerçekleştirdiğine işaret edilerek, bunun cezasızlık ortamı içinde ordu ile yerleşimciler arasındaki rol paylaşımının sürdüğünü gösterdiği kaydedildi.

Öte yandan Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi, aralık başında yaptığı açıklamada, 8 Ekim 2023’te başlayan ve Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesle sona eren saldırılar süresince 257 Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu saldırılarda Gazze’de 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirirken yaklaşık 171 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te ise İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1105 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Türkiye ve dünya gündemi
