Filistinli gazeteci Ali es-Samudi, 120 kilogram olarak girdiği İsrail hapishanelerinden gördüğü kötü muamele sonucu 60 kilogram olarak çıktığını söyledi.

Filistinli gazeteci: İsrail hapishanelerine girdiğimde 120 kilogramdım, şimdi 60 kilograma düştüm Filistinli gazeteci Ali es-Samudi, 120 kilogram olarak girdiği İsrail hapishanelerinden gördüğü kötü muamele sonucu 60 kilogram olarak çıktığını söyledi.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık bir yıl süren idari tutukluluğun ardından serbest kalan 59 yaşındaki Filistinli gazeteci Samudi, yayımladığı videoda, İsrail hapishanelerinde yaşadıklarını anlattı.

Samudi, "Bir yıllık idari tutukluluk sürecinden sonra Necef Hapishanesi'nden çıktım. İsrail hapishanelerine girdiğimde 120 kilogramdım, şimdi 60 kilograma düştüm. Zorlu tutukluluk koşulları ve yaşadığım trajedi sebebiyle bu kadar kilo kaybı verdim." dedi.​​​​​​​

"Filistinli esirlerin yedikleri yemekleri, kediler yemez"

Binlerce Filistinli esirin tutulduğu İsrail hapishanelerindeki koşullara da dikkati çeken Samudi, şunları kaydetti:

"(İsrail) hapishaneleri halihazırda gerçek anlamda cehenneme dönüşmüş ve diriler için mezarlık olmuş durumda. Filistinli esirlerin yakınlarına bunları duyurduğum için üzgünüm: Çocuklarınızın durumu iyi değildir. Çok zor ve ağır koşullardan geçiyorlar."

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin her türlü işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarına işaret eden Samudi, "Hapishanelerde iyi yiyecek yok, yemekler gerçekten çok kötüdür. Filistinli esirlerin yedikleri yemekleri, kediler yemez." diye konuştu.

"Bu kadar acılardan sonra bugün serbest kaldığıma inanamıyorum"

Hapishanelerde kalem, defter veya ayna gibi şeylerden hiçbir şey olmadığını anlatan Samudi, "Bugün ilk kez telefondan yüzümü görebildim. Sizlere ne anlatacağımı bilemiyorum. Aslında bu kadar acılardan sonra bugün serbest kaldığıma inanamıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tüm esirler için özgürlük temennisinde bulunan Samudi, Filistinli esirlerin yakınlara seslenerek şunları kaydetti:

"Her esirin yakınlarına mesajım: Esir çocuklarınızla ilgilenin, onları yalnız bırakmayın. Onlar hapishanelerde çok çok çok fazla zulme maruz kalıyorlar. Ancak size mesajım, onları yalnız bırakmayın. Filistinli esirler, özgürlük ve onurlu yaşamaya hasretler. Rabbim tüm esirlerin kurtulduğunu bize göstersin."

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinli gazeteci Samudi’yi yaklaşık bir yıl süren idari tutukluluğun ardından serbest bıraktığı duyurulmuştu.

Açıklamada Samudi’nin, İsrail hapishanelerinde bulunan 3 bin 530’dan fazla idari tutukludan biri olduğu vurgulanmıştı.