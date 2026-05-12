Filistinli eğitimci ve düşünür Dr. Munir Fasheh, İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de okul ve üniversitelerin yıkılmasına dikkati çekerek, uzun yıllardır Filistin toplumunu içeriden yenilgiye uğratma çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Filistinli düşünür Fasheh, eğitimin sömürge aracı olarak kullanıldığını belirtti

Fasheh, Atatürk Kültür Merkezi'nde küresel krizlerin temel nedenleri ile sömürgecilik mirasının ele alındığı "World Decolonization Forum" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Avrupalılar ile Amerikalıların Levant bölgesine okul ve üniversiteler aracılığıyla geldiğini belirten Fasheh, bugün bölge toplumlarının Batılı davranış ve algılama biçimlerine bağımlı hale geldiğini, bunun da eğitimin bir sömürge aracı olarak kullanılmasından kaynaklandığını ifade etti.

Okulların bu bağlamda insanları içeriden kontrol etmek için bir sömürge aracı haline getirildiğini kaydeden Fasheh, "İçeriden gelen yıkım, dışarıdan gelen yenilgiden çok daha kötü. İşte sorun burada." değerlendirmesini yaptı.

Toplumsal dayanışma ve bilgelik vurgusu

Sorunun çözümüne ilişkin "mücavere" kavramına dikkati çeken Fasheh, toplumsal dayanışma ve bilgi merkezli bir anlayış olmadan toplumların ayakta kalamayacağını kaydetti.

Birinci İntifada döneminde okul ve üniversitelerin kapatıldığını o dönemde Filistinlilerin sınav ve not odaklı olmadığını, mahalle komiteleri aracılığıyla toplumsal yaşamı örgütlediğini hatırlatan Fasheh, "Okulların ve üniversitelerin kapalı olduğu Birinci İntifada, gerçekten öğrendiğimiz tek dönemdi. Filistinliler ilk kez Birinci İntifada sırasında kendilerini yönetti. Birinci İntifada gerçekten bu komiteler üzerine kuruldu." diye konuştu.

Fasheh, yıllardır üzerinde çalıştığı "komşuluk", "yan yana durma" ve "yakınlık" anlamlarına gelen "mücavere" kavramının insanların sahiplenme duygusunu ifade ettiğini belirterek, "Bana göre, sadece Filistin'de değil, dünyanın dört bir yanındaki mücavirler dünyanın umududur." dedi.

"Bilgelik olmadan umut da olmaz." diyen Fasheh, toplumların kültürel, manevi ve bilgi açısından topraklarıyla yeniden bağ kurması gerektiğini belirtti.

Fasheh, "Ders kitaplarından ve akademik kaynaklardan değil, bir toplumu oluşturan topraklardan söz etmeliyiz." ifadelerini kullandı.