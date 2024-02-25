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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli çocuk, İsrail'in yıktığı evlerinin enkazında eski günlerinden kalma bir hatıra aradı

Filistinli kız çocuğu Rimas Afane (13), Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail tarafından yıkılan ve moloz yığınları haline gelen evlerinin enkazının üzerinde dolaşarak eski güzel günlere ilişkin bir hatıra aradı.

Mohamad Majed Mustafa Haboush, Ali Semerci  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Filistinli çocuk, İsrail'in yıktığı evlerinin enkazında eski günlerinden kalma bir hatıra aradı

Gazze

Filistinli kız çocuğu Afane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail tarafından yıkılan evimizin enkazının üzerindeyim. Evimize böyle bir şeyin olacağını hiç beklemiyordum. Bu evde mutlu ve üzüntülü günlerimin olduğu 13 yıl yaşadım." dedi.

Savaştan ve İsrail'in evlerini bombalamasından dolayı 13 yaşına geldiğinde kendisini mutlu hissetmediğini ifade eden Afane, "Ailemle birlikte evde kutlamak için doğum günümü bekliyordum ama İsrail evimizi yıktı ve geriye sadece anılarımız kaldı." diye konuştu.

Evlerini yıkılmış halde bulacağını, yerinden edileceğini, evsiz kalacağını, ilaç, su ve yiyecekten mahrum kalacağını hiç beklemediğini dile getiren Afane, yaşadığı trajik ve kötü psikolojik duygular nedeniyle Arap ve İslam ülkelerinin Gazze Şeridi'ndeki savaşı ve akan kanı durdurmasını umduğunu söyledi.

Afana'nın yakınlarında molozların arasında duran 40 yaşlarındaki amcası ise AA muhabirine İsrail'in Cibaliya kampında yıktığı evler, akıttığı kan ve öldürdüğü Filistinliler hakkında açıklamada bulundu.

İsmi öğrenilemeyen 40 yaşlarındaki Filistinli, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığında çok sayıda komşularıyla birlikte evden ayrılarak, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi bölgesindeki yerinden edilmiş insanların sığındığı okula gittiklerini söyledi.

Okuldayken kardeşinin ve komşularının evlerinin İsrail füzeleriyle bombalandığı haberini aldıklarını belirten Filistinli, "Uzun süre okulda kaldık, koşullar biraz düzelince eve döndüğümüzde bütün bir yerleşim bloğunun savaş uçakları tarafından yok edildiğini gördük, komşularımızın öldüğünü ve yaralandıklarını öğrendik.” diye konuştu.

Yıkımın her taraflarını sarmış durumda olduğunu ve suyun, elektriğin, yiyeceğin olmadığı zorlu yaşam koşullarında nereye gideceklerini bilmediklerini ifade eden Filistinli, Gazze'deki savaş ve onlara güvenli barınma imkanının bulunmaması nedeniyle çocukların akıbetinin ne olacağını merak ettiğini dile getirdi.

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