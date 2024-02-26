Dolar
31.13
Euro
33.79
Altın
2,031.14
ETH/USDT
3,171.00
BTC/USDT
54,475.00
BIST 100
9,334.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli baba, çocuklarının naaşları köpeklere yem olmasın diye canını tehlikeye attı

Filistinli baba Nasır el-Ağa, öldürülen çocukları ve akrabalarının cesetlerini kedi ve köpeklerin yememesi için canını tehlikeye atarak onları bulundukları yerden aldı.

Mohamad Majed Mustafa Haboush, Gülşen Topçu  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Filistinli baba, çocuklarının naaşları köpeklere yem olmasın diye canını tehlikeye attı

Gazze

Filistinli Ağa'nın çocukları, kardeşi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi, Han Yunus'taki Salahaddin Caddesi'nde İsrail tankları tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü.

Ağa, çocukları ve akrabalarının cesetlerinin sokakta kalmaması ve diğer canlılara yem olmaması için harekete geçti. Akrabalarıyla sabahın ilk saatlerinde yola çıkan Ağa, Salahaddin Caddesi'ne ulaştı.

İsrail güçlerinin ve keskin nişancıların saldırı tehdidine rağmen cesetleri oldukları yerden almayı başaran Ağa ve beraberindekiler, defin öncesi naaşları Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine götürdü.

"Çocuklarımı köpeklere yem edemezdim"

Olayın nasıl gerçekleştiğini AA muhabirine anlatan Ağa, Salahaddin Caddesi'nde konuşlanan İsrail tanklarının önce vatandaşların geçmesine izin verdiğini sonrasında ise caddeyi geçtikleri sırada peş peşe ateş açarak 11 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

"Çocuklarımın cesetlerini kedi ve köpeklere yem edemezdim. Büyük risk alarak onları oldukları yerden almak zorunda kaldım." diyen Ağa, Han Yunus'ta hareket eden her şeyin öldürüldüğünü kaydetti ve durumu "çok zor" olarak nitelendirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarına yalanlama
Van'da kara yolunda çığın sürüklediği minibüsteki 1 kişi öldü
MSB Harita Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK diri fay hatlarını araştıracak
Avcılar’da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Ankara'da düzenlenen törende anıldı

Benzer haberler

Kızılhaç: Ciddi gıda güvensizliğinin yaşandığı Gazze'de açlık riski her geçen gün artıyor

Kızılhaç: Ciddi gıda güvensizliğinin yaşandığı Gazze'de açlık riski her geçen gün artıyor

İsrail, UAD'nin tedbir kararlarının üstünden geçen bir ayda Gazze'de savaş suçlarına devam etti

Filistinli baba, çocuklarının naaşları köpeklere yem olmasın diye canını tehlikeye attı

İsrail'in Venedik Bienali'nden men edilmesine dünya çapında 8 binden fazla sanatçı destek verdi

İsrail'in Venedik Bienali'nden men edilmesine dünya çapında 8 binden fazla sanatçı destek verdi
BM'de işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani durum ele alındı

BM'de işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani durum ele alındı
İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde en az 18 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde en az 18 Filistinliyi öldürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet