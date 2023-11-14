Filistinli "Aboud" çektiği videolarla Gazze'de yaşanan dramı "alaycı" bir üslupla aktarıyor
Gazzeli "Aboud" lakaplı Abdurrahman Battah, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan dramı sosyal medyada "esprili" ve "alaycı" bir üslupla aktarıyor.
Bağdat
Gazze halkının yaşadığı trajediyi ve içinde bulunduğu şartları kendine özgü bir üslupla anlatan Aboud'un sosyal medya platformu Instagram'da takipçi sayısı kısa sürede 2 milyonu aştı.
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 39'uncu gününde de şiddetlenerek devam ediyor
- İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 11 bin 240'a yükseldi
- Kahire: Refah Sınır Kapısı açık, İsrail yardımların girişine engel oluyor
- ABD: (Gazze'deki) Hastaların ve hastanelerin korunduğunu görmek istiyoruz
- Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde "yaşamak ölmekten zor"
Gazze halkı arasında "Aboud" diye bilinen Filistinli genç, sosyal medyada yayınladığı kısa videolarına gülümseyerek "Buradan, Gazze'den ülkedeki son gelişmeleri aktarıyoruz." ifadesiyle başlıyor.
Aboud, İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalamasını alaycı bir üslupla belgelediği videoları takipçileriyle paylaşıyor.
Aboud, bazı videolarda da İsrail bombardımanı sonucu yerle bir olan binaların arasından cesetlerin çıkarılmaya çalışıldığı anları bir muhabir edasıyla aktarıyor.
Filistinli genç, evinin terasından uçak sesleri arasında yayınladığı bir videoda, esprili ve alaycı bir üslupla şunları söylüyor:
"Sabah sabah uyurken bir anda alarm kurarak (saldırılarla) uyandırdılar. Sesi (uçak) işit, heyecanı işit (gülerek). Yani bu bir soğuk kahve, bu müthiş bir şey. Burası savaş ortamı. Terastan lüks bir ortam."
Gazze'deki İsrailli esirlerin durumunu da esprili şekilde anlatan Aboud, "Diyorlar ki, Gazze'deki esirler bizim gibi yiyip içiyor. Ne yapalım, 200 kişi bunlar. Ne verelim onlara döner mi, hamburger mi? Biz, bunları yemiyoruz. Bunlara menü verelim ne istediklerini seçsinler. Mesela, zahter (yağsız tabi), peynir, ful (Arap yemeği)." ifadelerini kullanıyor.
Aboud ayrıca Gazze'nin çeşitli yerlerinde İsrail bombalarının yol açtığı yıkımı takipçileriyle yine aynı üslupla paylaşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.