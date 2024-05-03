Dolar
32.37
Euro
34.80
Altın
2,299.72
ETH/USDT
2,977.00
BTC/USDT
59,284.00
BIST 100
10,246.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin'in Brüksel Büyükelçisi Alfarra'dan Avrupa ülkelerine çağrı

Filistin'in Brüksel Büyükelçisi Abdalrahim Alfarra, Avrupa ülkelerini, Filistin devletini tanımalarının yanı sıra Gazze'de saldırılarını derhal durdurması için İsrail üzerinde baskı kurmaya çağırdı.

Selen Valente Rasquinho  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Filistin'in Brüksel Büyükelçisi Alfarra'dan Avrupa ülkelerine çağrı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Emir Kır başkanlığındaki Saint-Josse Belediyesinde Gazze için ayni yardım kampanyası sürüyor.

Alfarra, yardım merkezinde AA muhabirine, Belediye Başkanı Kır'a girişimi için teşekkür ederek, "Belçika'daki, Avrupa'daki tüm belediyelerin aynısını yapması gerek. Çünkü Gazze'de her şeye ihtiyacımız var." dedi.

En acil ihtiyaç çocuk ilaçları

Alfarra, "İnanın bana, Gazze'de her şeye ihtiyaç var. Ama en acil olarak çocuklar için ilaca ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Gazze'deki krize ilişkin en alarm verici unsurun ise Refah kentinde sıkışan 1,5 milyon Filistinlinin durumu olduğunu vurgulayan Alfarra, "Eğer İsrail oraya saldırırsa büyük katliam olacak." uyarısını yaptı.

Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin devletini bu ay içinde tanıma hazırlığıyla ilgili Alfarra, "Tüm Avrupa ülkelerinin hem Filistin devletini hem de Filistinlilerin haklarını tanımalarını istiyoruz. Uluslararası camianın (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya derhal ateşi kesmesi için baskı yapmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yardım kampanyası 11 Mayıs'a kadar sürecek

Belediye Başkanı Kır da kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde aylardır Gazze'de yaşananları gören herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Brüksel Başkent Bölgesi'ne bağlı Saint-Josse Belediyesine ait ek binada düzenlenen kampanyada, battaniye, kişisel temizlik malzemeleri, çocuk maması, ilk yardım seti, dayanıklı konserve ve gıda malzemeleri toplanıyor.

Yardım kampanyası 11 Mayıs'a kadar sürecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 868 kişi yakalandı
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 29 kişi yakalandı
Kar nedeniyle günlerdir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolu açıldı

Benzer haberler

İsrail'in Refah'ta bir eve düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Refah'ta bir eve düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti

ABD'li aktivistler, öğrencilerin engellemelere rağmen protestolarını sürdüreceğini söyledi

Filistin'in Brüksel Büyükelçisi Alfarra'dan Avrupa ülkelerine çağrı

Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı "Eurovision"u yayınlamama çağrısı

Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı "Eurovision"u yayınlamama çağrısı
Biden, kampüs olaylarının ABD'nin İsrail politikasını etkilemediğini söyledi

Biden, kampüs olaylarının ABD'nin İsrail politikasını etkilemediğini söyledi
BM ve insani yardım ortakları, Refah'a operasyona karşı uyarılarını yineledi

BM ve insani yardım ortakları, Refah'a operasyona karşı uyarılarını yineledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet