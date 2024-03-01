Dolar
31.30
Euro
33.85
Altın
2,043.43
ETH/USDT
3,356.60
BTC/USDT
61,368.00
BIST 100
9,193.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi, İsrail'in yardım bekleyen Gazzelileri "kasıtlı" öldürdüğünü söyledi

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri "kasıtlı hedef alıp öldürdüğünü" belirtti.

Mücahit Oktay  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi, İsrail'in yardım bekleyen Gazzelileri "kasıtlı" öldürdüğünü söyledi

Birleşmiş Milletler

Mansur, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, BM Güvenlik Konseyinin kapalı oturumu öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı.

Filistin Daimi Temsilcisi, İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırıyla ilgili, "Kafalarda soru işareti varsa bu, insanları dizginlemek için havaya ateş açmak gibi bir şey değil. Onlarcasının kafasına kurşun sıkılıyor. Kasıtlı hedef alınıp öldürülüyor." dedi.

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli sivillerin sayısının 112 olduğunu doğrulayan Mansur, İsrail askerlerinin ve tanklarının hedef alması sonucu 750'den fazla kişinin de yaralandığını, sayının artacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Mansur, "Biliyorsunuz bu çirkin katliam, Güvenlik Konseyi felç olduğu ve vetolar kullanıldığı sürece bu durumun devam edeceğinin ve Filistin halkının hayatına mal olacağının kanıtıdır." şeklinde konuştu.

"Güvenlik Konseyinin artık yeter demesi gerekir"

Riyad Mansur, sabah saatlerinde görüştüğü ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'den "Güvenlik Konseyinin bu cinayeti kınayacak bir şey üretmesi ve katliamın sorumlularının peşine düşmesi için" ricada bulunduğunu belirtti.

Filistin Daimi Temsilcisi, BM Güvenlik Konseyine, Genel Kurula ve Genel Kurul Başkanı'na gönderdikleri mektupta, Filistin halkına karşı yapılan "bu iğrenç katliamı mümkün olan en güçlü ifadelerle" kınadıklarını bildirdi.

Mansur, "Hesap verebilirlik son derece önemli ve BM Güvenlik Konseyinin artık yeter demesi gerekir." diyerek ateşkes çağrısına bulundu.

Olay

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.

Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolu açıldı
Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor
Edirne'deki tarihi köprüler "güneş enerjisiyle" aydınlatılacak
Organize suç örgütlerine yönelik "Kafes-48", "Kafes-50" operasyonları
'1960 ve 12 Eylül darbesinin, 1971 muhtırasının, 28 Şubat'ın, 15 Temmuz'un arkasında dış güçler olmuştur'

Benzer haberler

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi, İsrail'in yardım bekleyen Gazzelileri "kasıtlı" öldürdüğünü söyledi

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi, İsrail'in yardım bekleyen Gazzelileri "kasıtlı" öldürdüğünü söyledi

ABD Temsilciler Meclisi'nin dört kadın üyesi Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yaptı

BM: Gazze'nin batısında yüzlerce insanın öldürüldüğü haberleri dehşet verici

New York'ta, Gazze'de acil ateşkes için 24 saat sürecek miting düzenleniyor

New York'ta, Gazze'de acil ateşkes için 24 saat sürecek miting düzenleniyor
İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Elbette ki Ukrayna'da İspanyol askeri olmayacak

İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Elbette ki Ukrayna'da İspanyol askeri olmayacak
Gazze'ye destek için kendini yakan ABD'li asker Bushnell New York'ta anıldı

Gazze'ye destek için kendini yakan ABD'li asker Bushnell New York'ta anıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet