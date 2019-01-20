Filistin'i 2018'de 3 milyondan fazla turist ziyaret etti

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarını 2018 yılında ziyaret eden turist sayısı, 2017’ye göre yüzde 12,3 artarak, 3 milyon 49 bin 753 oldu.

RAMALLAH

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarını 2018 yılında ziyaret eden turist sayısı, 2017’ye göre yüzde 12,3 artarak, 3 milyon 49 bin 753 oldu.

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılında Filistin’i ziyaret eden turist sayısı 3 milyonu geçti.

Açıklamada, Filistin’e gelen turist sayısının beklentilerin üstüne çıktığına dikkat çekilerek, "Bakanlık olarak 2018 yılında Filistin’i ziyaret eden turist sayısının 3 milyonu bulabileceğini tahmin ediyorduk, veriler bu rakamın biraz daha üzerine çıktığımızı doğruladı." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın bir önceki yıla göre 2019'da Filistin’i ziyaret edecek turist sayısını artırmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, mevcut verilerin de bu yönde olduğu kaydedildi.

Bakanlığın verilerine göre, 2017 yılında Filistin’i 2 milyon 715 bin 804 turist ziyaret etmişti.

Muhabir: Muhammed Semiz, Esat Fırat



