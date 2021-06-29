Euro
10.37
Dolar
8.72
BIST 100
1,353.30
Altın
1,772.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin'den uluslararası topluma 'İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını durdurun' çağrısı

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Merkez Komite Üyesi ve Filistin Sivil İşler Genel Kurulu Başkanı Şeyh, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Silvan Mahallesi'ndeki yıkımları durdurması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Qais Omar Darwesh Omar,Ekrem Biçeroğlu   | 29.06.2021
Filistin'den uluslararası topluma 'İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını durdurun' çağrısı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ramallah

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Merkez Komite Üyesi ve Filistin Sivil İşler Genel Kurulu Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Silvan Mahallesi'nin El-Bostan bölgesinin yıkım ve tehcir tehdidiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkati çekti.

Şeyh, uluslararası toplumu İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarıyla Filistin halkına ve mallarına yaptığı saldırıları durdurmaya çağırdı.

İsrail polisi, sabah saatlerinde El-Bostan bölgesine baskın düzenleyerek bir Filistinliye ait dükkanı "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkmıştı.

Yıkıma tepki gösteren Filistinlilere de plastik mermi, ses bombası ve gaz yaşartıcı gazla müdahale eden İsrail polisi, 6 kişiyi yaralamıştı.

Silvan Mahallesi İsrail'in hedefinde

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Silvan Mahallesi stratejik öneme sahip.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alması ve çok sayıda Filistinliye ev sahipliği yapması nedeniyle Silvan'ın İsrail tarafından hedef alındığını dile getiriyor.

Silvan Mahallesi'nde Batın El Hava bölgesinde sayıları 86'yı bulan Filistinli aileden toplam 725 kişi, El-Bostan bölgesinde ise 1550 Filistinli, İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları nedeniyle evlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya.

İsrail, Batın El Hava'da Filistinlilere ait bazı evlerin "Yahudilere ait araziye" inşa edildiği iddiasıyla boşaltılmasını istiyor. El-Bostan bölgesinde ise bazı evleri ve dükkanları "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkmayı planlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Komisyonu, Kovid-19 tedavisi için "5 umut verici aday ilaç" bulunduğunu açıkladı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede 15 milyonu aşkın kişiye iki doz aşı uygulandı
Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü
Rusya'da 652 ile 'en yüksek' Kovid-19 günlük ölü sayısı kayıtlara geçti

Benzer haberler

İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği resmi törenle açıldı

İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği resmi törenle açıldı

Filistin'den uluslararası topluma 'İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını durdurun' çağrısı

İsrail'den bir bakan normalleşme anlaşması sonrasında ilk kez BAE'de

İsrail polisi Doğu Kudüs’teki yıkım sırasında Filistinlilere müdahale etti: 6 yaralı

İsrail polisi Doğu Kudüs’teki yıkım sırasında Filistinlilere müdahale etti: 6 yaralı
Filistinli sanatçılar modern sanatla İsrail işgaline dikkati çekiyor

Filistinli sanatçılar modern sanatla İsrail işgaline dikkati çekiyor
İsrail başka ülke almazsa son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin Kovid-19 aşısını imha edecek

İsrail başka ülke almazsa son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin Kovid-19 aşısını imha edecek