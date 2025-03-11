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Dünya

Filistin'den İsrail'in Harem-i İbrahim Camisinde avlunun çatısını kapatma girişimine tepki

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanı Muhammed Mustafa Necm, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisinin avlusuna çatı eklenmesi yönündeki girişimini kabul etmediklerini belirtti.

Amer Fouad Fouad Solyman, Ömer Erdem  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Filistin'den İsrail'in Harem-i İbrahim Camisinde avlunun çatısını kapatma girişimine tepki

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan Necm, "İsrail'in, Harem-i İbrahim Camii avlusunun üzerini kapatma talebini reddediyoruz. Bu, caminin tarihi ve kültürel statüsüne zarar verir ve Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığının münhasır yetkilerine müdahale anlamına gelir." dedi.

Vakıflar idaresinin caminin tüm restorasyon ve bakım çalışmalarından sorumlu olduğunu vurgulayan Bakan Necm, "Bu yetkilerden ödün vermeyeceğiz ve İsrail’in bunlara müdahale etmesini kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Caminin UNESCO tarafından kültürel miras listesine alındığını hatırlatan Necm, UNESCO’nun caminin hiçbir unsurunun değiştirilmemesi gerektiğini açıkça belirttiğini, dolayısıyla İsrail'in buraya çatı ekleme girişiminin yasa dışı olduğunu söyledi.

İsrail’in çatı planının ibadet edenler için tehlike oluşturduğunu aktaran Necm, bunun içeride havasızlığa neden olabileceğini ayrıca metal bir çatının caminin mimari yapısına da zarar verebileceğini kaydetti.

"İsrail’in hedefi camiyi tamamen ele geçirmek"

Bakan Necm, İsrail'in 1994’te "Halil Katliamı"nın ardından camiyi Müslümanlar ve Yahudiler arasında ikiye ayırdığını hatırlatarak, "İsrail, caminin yüzde 63’ünü Yahudilere, yüzde 37’sini Müslümanlara tahsis etti ve o günden beri burayı tamamen kontrol altına almak için çabalarını sürdürüyor." dedi.

İsrail'in daha önce de camiye zarar veren adımlar attığını aktaran Filistinli Bakan, "İsrail, burada bir asansör inşa ederek caminin tarihi ve mimari dokusunu tahrip etti. Şimdi de avluyu çatıyla kapatmaya çalışarak İslami kimliğini silmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Filistinli Bakan, uluslararası toplumu ve insan hakları örgütlerini İsrail’in ihlallerine karşı harekete geçmeye çağırdı.

Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami

İşgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa’nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke’deki Mescid-i Haram ile Medine’deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa’dan sonraki en kutsal dördüncü cami sayılıyor.

İsrail'in Yahudiler ve Müslümanlar için ikiye böldüğü caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare’nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, Yahudiler tarafından “Ata Babalar (Machpelah)” olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim Camisi, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve hanımının bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

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