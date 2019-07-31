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Dünya

Filistin'den İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı konut inşa planına tepki

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 6 bin yeni konut inşa etme kararını kınadı.

Esat Fırat   | 31.07.2019
Filistin'den İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı konut inşa planına tepki

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkının kendi toprakları üzerinde gasbedilen haklarına dikkati çekti.

İsrail'in Batı Şeria'daki yeni konut inşa planına tepki gösteren Ebu Rudeyne, "İsrail'in Filistin devleti topraklarında inşa ettiği her konut yasa dışıdır ve işgal devletiyle beraber yok olmaya mahkumdur. Filistin halkının işgal altındaki 1967 sınırları üzerinde kimseden ruhsat alma gereksinimi duymadan inşa hakkı olmalıdır. Biz topraklarımız üzerindeki tek bir İsrail taşına dahi meşruiyet tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, bugün işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 6 bin yeni konut inşa etme planını onaylamıştı.

İsrail Yahudi yerleşim birimlerini hızla artırıyor

İsrail yönetimi, son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesine hız verdi.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Bu yerleşim birimlerinden bazılarını baraka ve konteynerlerden oluşan düzensiz Yahudi yerleşim birimleri oluşturuyor.

Öte yandan Doğu Kudüs'te ise 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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