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Dünya

Filistin'den İsrail'in 2 genci şehit etmesiyle ilgili uluslararası soruşturma çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in 2 Filistinli genci şehit etmesiyle ilgili uluslararası soruşturma açılmasını istedi.

Said İbicioğlu   | 24.06.2020
Filistin'den İsrail'in 2 genci şehit etmesiyle ilgili uluslararası soruşturma çağrısı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Müzakere İşleri Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki otizmli genç İyad Hayri Hallak ve 27 yaşındaki Ahmed Mustafa Ureykat'ın şehit edilmesi hatırlatılarak, İsrail'in Filistinlilere karşı kasten ve kanuna aykırı olarak işlediği cinayetlerle ilgili uluslararası soruşturma açılması talep edildi.

Açıklamada, Filistinlilere ve topraklarına karşı işlenen suçların, İsrail'in faydalandığı "dokunulmazlık halinin" bir sonucu olduğu vurgulandı.

İsrail, otizmli genç Hallak'ı 30 Mayıs'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda, 27 yaşındaki Ureykat'ı da dün Doğu Kudüs'ün Ebu Diys beldesi yakınlarında "araçlı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle vurarak şehit etmişti.

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