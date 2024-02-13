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Dünya

Filistin'den Arjantin'in Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Arjantin'in "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve burada büyükelçilik açacağı" açıklamasını "Filistin halkının bağımsız devlet kurma hakkına saldırı" olarak niteledi.

Qais Omar Darwesh Omar, Hacer Çakır  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Filistin'den Arjantin'in Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, İsrail'e yaptığı ziyarette ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacakları yönündeki açıklamasına tepki gösterildi.

Bunun, uluslararası yasalara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu kararın, Arjantin'in, "ülkesini tarihin yanlış tarafına konumlandırma konusundaki ısrarını ve Filistin halkının bağımsız devletini kurma hakkına doğrudan bir saldırıyı yansıttığı" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Filistin'in, Kudüs'ün yasal konumunu görmezden gelen her türlü girişim ve adımı reddettiği vurgulandı.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, seçim kampanyası süresince Arjantin'in dış politikasında "köklü" değişikliklere gideceğini vurgulamış ve yönlerini ABD ile İsrail'e çevireceklerini söylemişti.

Seçim kampanyası süresince devlet başkanlığını kazanması halinde Arjantin'in Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı sözünü veren Milei, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da destek vermişti.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ü de içine katarak 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "başkenti" olarak ilan etmişti. Ancak, dünya genelinde birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyor ve büyükelçilikler Tel Aviv'de bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.

Washington yönetimi, 2018'de Tel Aviv'deki büyükelçiliğini geçici olarak Batı Kudüs'teki başkonsolosluğa ait binalara taşımıştı. ABD'nin ardından Guatemala, Honduras ve Kosova da Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.

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